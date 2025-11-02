Воскресенье также будет удачным днем, когда украинцы смогут заработать на разнице курсов.

Последняя неделя октября на мировом валютном рынке и в Украине прошла очень насыщенно и драматично. Инвесторы понервничали из-за поведения пары евро/доллар.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара воскресенье, 2 ноября, в большинстве обменников и в работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 41,55-41,85 грн. и продажа - 42,00-42,30 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием - 48,15-48,70 грн. и продажа - 48,75-49,20 грн.

"Существенный разброс котировок покупки и продажи как по американской валюте, так и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов", - отметил эксперт.

По его мнению, разница между покупкой и продажей доллара будет находиться в пределах 20−30 копеек, а по евро - 20−35 копеек на евро. В то же время он указал, что оптовые обменники будут работать со спредом до 20 копеек как по доллару, так и по евро.

Нацбанк установил на понедельник, 3 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,89 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,90/41,93 грн/долл., а евро - 48,43/48,45 грн/евро.

