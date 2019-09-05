Почти половину своих доходов украинцы тратят на еду (инфографика)

Пятая часть расходов на питание уходит на покупку мяса.

Украинцы тратят на питание как дома, так и вне его 45,6% своих доходов. К тому же городские жители тратят больше денег на продукты, чем сельские - 46,6% и 43,2% соответственно. Средние расходы на продукты - 3749,26 грн в месяц, из которых больше 22% идут на покупку мяса.

Читайте такжеВ Украине самые дешевые во всей Европе овощи и фрукты

Такие данные приводит Государственная служба статистики, которая исследовала расходы украинских домохозяйств в течение первого квартала 2019 года, пишет ТСН. Опросили 8446 семей во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных частей Донбасса и Луганщины.

В структуру денежных расходов украинских семей также входят непродовольственные товары - 31,1%, оплата услуг (без расходов на питание вне дома) - 14,1%, личное подсобное хозяйство - 1,2%, прочие расходы - 8%.

Городские жители на оплату услуг тратят больше средств, чем сельские - 15,7% и 8,9% соответственно. Зато сельские больше городских тратят на непродовольственные товары (30,2%/34,2%), а также на личное подсобное хозяйство (0,2%/3,8%).

На коммунальные услуги украинцам в среднем в месяц приходится отдавать 1866 грн (23,3% от расходов), на медицинские услуги и лекарства – 408 грн.

2,2% расходов приходятся на рестораны и гостиницы, 1,7% - на отдых и культуру.

Напомним, новый премьер Алексей Гончарук очертил главные цели правительства на ближайшие пять лет. Он верит, что за 5 лет экономика может вырасти на 40%. Одним из основных шагов для Кабмина он назвал преодоление бедности и увеличение прожиточного минимума.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.