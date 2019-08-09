Рост цен в Украине в июле ускорился до 9,1%

По сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,6%.

Инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,6% после снижения на 0,5% в июне к маю.

С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 3%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в июле в годовом выражении снова зафиксирован на овощи – 30,7%, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 25,2%, услуги канализации – 21%, хлеб – 20,7%, автодорожный пассажирский транспорт – 20,4%.

Снижение цен зафиксировано на яйца (29,2%), природный газ (1,3%), топливо и масла (0,4%), обувь (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2018 года - составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом выражении месяцем ранее.