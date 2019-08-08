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Израильский Кнессет может ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной после сентябрьских выборов – Мендель

11:09, 08 августа 2019
Финансы
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У Зеленского рассказали, когда Кнессет может ратифицировать соглашение о ЗСТ Израиля и Украины / фото: УНИАН

Израильский парламент, как ожидается, ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после досрочных парламентских выборов 17 сентября.

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Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября новый Кнессет, как ожидается, ратифицирует закон", - написала она.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли.

Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли 21 января. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.

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Теги: #Украина#Израиль#ЗСТ