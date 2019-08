Израильский Кнессет может ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной после сентябрьских выборов – Мендель

Израильский парламент, как ожидается, ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после досрочных парламентских выборов 17 сентября.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем. Рада приняла закон в прошлом месяце. После парламентских выборов в Израиле 17 сентября новый Кнессет, как ожидается, ратифицирует закон", - написала она.

Yesterday, President @ZelenskyyUa has signed a law ratifying the #Israel -#Ukraine Free Trade Agreement. The Rada passed the law last month. After Israel’s Sept. 17 parliamentary elections, the new Knesset is expected to ratify the law. @TheUBN