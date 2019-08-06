Зеленский подписал закон о ратификации ЗСТ между Украиной и Израилем
17:41, 06 августа 2019Финансы
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Верховная Рада приняла этот закон 11 июля.
Это либерализует рынки промышленных и сельскохозяйственных товаров стран / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о зоне свободной торговли.
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Об этом сообщается на сайте парламента.
Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 11 июля.
Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.
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