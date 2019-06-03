Платежный баланс Украины сведен с профицитом в $284 миллиона

Это в 16 раз больше показателя годом ранее.

Платежный баланс Украины за январь-апрель 2019 года сведен с профицитом в размере 284 миллиона долларов, что почти в 16 раз больше показателя годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, дефицит текущего счета за этот период составил 388 миллионов долларов, приток по финансовому счету - 682 миллиона долларов.

В апреле платежный баланс сведен с дефицитом 45 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год уже четвертый год подряд сведен с профицитом, который составил 2,877 миллиарда долларов, или на 12% выше профицита за 2017 год.