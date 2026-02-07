РФ сменила логику ударов по энергосистеме Украины: эксперты назвали главную цель врага

Оккупанты вернулись к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

В ночь на 7 января российские оккупанты массированно атаковали энергосистему Украины. В этот раз враг изменил логику ударов. Об этом рассказали эксперты в комментарии РБК-Украина.

"Это полностью укладывается в логику того, что они делали до августа 2025 года, когда пытались добиться национального блэкаута. Но потом все ударные "волны" были сфокусированы на конкретные регионы (Киев, Одесса, Харьков, Кривой Рог/Днепр). Поэтому эта атака выглядит немного странно", - сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Эксперт подчеркнул в разговоре с журналистами, что эта атака была направлена на высоковольтную сеть с целью повредить соединение Запада и Востока нашей страны, а также помешать импорту и тепловой генерации за пределами населенных регионов.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил журналистам, что он также считает, что оккупанты вернулись к тактике разделения энергосистемы Украины на две части.

"Основная генерация у нас на правом берегу. На левом генерации почти не осталось. Поэтому у них стратегия - прервать поставки электроэнергии из западной части, где профицит электроэнергии, на восточную и центральную, где есть дефицит", - объяснил он.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев добавил, что эти атаки направлены на то, чтобы уменьшить возможности обеспечения электроэнергией левобережной части Украины.

"Удар нанесен по двум основным видам целей - подстанциям, снимающим мощность с АЭС и по Бурштыну. Именно благодаря им есть что передавать с запада на восток. На Левобережье плохая ситуация - потребление большое, а генерации мало. Поэтому россияне сейчас пытаются лишить питания промышленные объекты Левобережья Днепра", - рассказал журналистам эксперт.

Россияне ударили по ТЭС во время ночной атаки - что известно

Ранее в ДТЭК сообщили, что в ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный удар по территории Украины ракетами и дронами. В частности, оккупанты атаковали тепловые электростанции (ТЭС) в разных регионах нашей страны.

В результате атаки оборудование ТЭС понесло значительные повреждения, что не может не отразиться на продолжительности отключений света, отметили в ДТЭК. С октября 2025 года россияне уже в десятый раз наносят по украинским ТЭС массированные прицельные удары.

Из-за атаки врага почасовые графики подачи света не действуют в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Аварийные отключения энергии применены и в Харькове и области. Так же с самого утра субботы экстренные отключения энергии применены и в Сумской области. Аварийные отключения действуют и в Полтавской области.

