И.о. министра энергетики Буславец принадлежит к одной из крупнейших энергетических олигархических групп - эксперт

Звучит цинично, но в украинских реалиях совсем не фантастически. Особенно, если присмотреться к карьерному пути временного министра Буславец, которая и протащила убийственное решение сократить долю дешевой атомной энергии.

Недавно правительство приняло решение сократить производство энергии на атомных станциях, а на нескольких из них и вообще - остановить работу ряда энергоблоков. И это при том, что атомная электроэнергия - одна из самых дешевых, дешевле тепловой и даже солнечной.

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Об этом говорится в публикации УНИАН.

"Антикризисным энергетическим штабом был утвержден новый энергетический баланс в Украине, в соответствии с которым объем атомной генерации сокращается сразу на 40%", - рассказывает заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

Получается, что чиновники умышленно отказываются от дешевой атомной генерации электроэнергии! Этому удивляется и нардеп Олег Семинский: "Атомная электроэнергия - самая дешевая генерация, но, по непонятным причинам, было решение антикризисного энергетического штаба".

А дальше математика уровня начальной школы: если количество дешевой электроэнергии в общей сети рекордно уменьшают, ее стоимость в целом – растет. И поэтому будет вполне логично предположить: если кто-то обеднеет, то кто-то за счет ваших денег будет становиться богаче.

Нардеп Олег Семинский, который не голосовал за вымогательскую схему, намекает: "Данные решения принимаются в пользу одного монополиста". "Один монополист" - когда так говорят об энергетическом рынке, всем давно понятно: речь о Ринате Ахметове. Тем более, что одновременно с отключением блоков АЭС, тепловая генерация ДТЭК Ахметова - увеличивается! Как увеличивается и доля самой дорогой - солнечной энергии, четверть рынке которой также принадлежит донецкому олигарху.

Звучит цинично, но в украинских реалиях совсем не фантастически. Особенно, если присмотреться к карьерному пути премьера Шмыгаля и временного министра Буславец, которые и протащили убийственное решение.

"Она имеет опыт чиновничьей работы, и имеет опыт корпоративного управления. И принадлежит к одной из крупнейших энергетических олигархических групп, что, собственно, вызывает подозрение, что ее решения могут быть в пользу ее предыдущих работодателей", - говорит политолог Николай Давидюк.

Это – об Ольге Буславец, чиновницу с двадцатилетним стажем, которая, оказывается, раньше лично подписала согласование на запуск формулы для Ахметова - "Роттердам+".

Напомним, весной 2016 года в Украине ввели новый порядок расчета цены электроэнергии. В народе он получил название "Роттердам+". Этот порядок разрабатывало тогдашнее НКРЭКУ, а согласовало министерство энергетики. В министерстве энергетики его сначала согласовал профильный департамент. Возглавляла этот профильный департамент сегодняшний кандидат на пост министра энергетики Ольга Буславец.

С ее нынешним руководителем – премьером Денисом Шмигалем – все еще более очевидно. Ранее он работал на Рината Ахметова официально - руководил Бурштынской теплоэнергостанцией ДТЭК.