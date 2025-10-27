Некоторые аналитики отмечают, что в случае неэффективности новых американских санкций против РФ, на рынке появится много "лишней нефти".

Цены на нефть утром 27 октября снижаются после того, как чиновники США и Китая наметили рамки торгового соглашения, что, по словам некоторых аналитиков, усложнит путь российской нефти на мировой рынок, сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 11:39 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 59 центов, до 64,61 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 55 центов, до 60,95 доллара.

Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября заявил, что официальные лица США и Китая наработали "очень существенную основу" для торговой сделки, которая позволит президенту Дональду Трампу и президенту Си Цзиньпину обсудить торговое сотрудничество на этой неделе.

Он добавил, что согласованные рамки торгового соглашения между США и Китаем позволят избежать 100% американских пошлин на китайские товары и добиться отсрочки контроля со стороны Пекина за экспортом редкоземельных элементов. Американский президент поддержал оптимистичный настрой своего министра.

"Я думаю, что мы заключим соглашение с Китаем... Мы встретимся с ними позже в Китае, и мы встретимся с ними в США - либо в Вашингтоне, либо в Мар-а-Лаго (резиденции Дональда Трампа, - УНИАН)", - заметил Трамп.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор считает, что согласованные рамки торгового соглашения помогают развеять опасения, что Россия может продолжить продавать нефть несмотря на американские санкции благодаря "теневому флоту", предлагая сырье по сниженным ценам.

"Однако, если санкции против российских энергоносителей будут менее эффективными, чем ожидалось, на рынок может вернуться давление избыточного предложения", - сказал аналитик Haitong Securities Ян Ань.

Цены на нефть и торговая война США и Китая

23 октября цены на нефть резко выросли после введения США санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". На следующий день "черное золото" после утреннего снижения продолжило рост.

Между тем, топ-потребители нефти США и Китай еще в первой половине октября двигались к новой торговой войне. После ограничения на экспорт редкоземельных металлов со стороны Поднебесной, американский президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на товары из Китая.

Впрочем, 26 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары.

