Нефть сегодня, 9 сентября, продолжила дорожать. Инвесторы оценивают перспективы спроса после того, как Саудовская Аравия снизила цены для отдельных клиентов на большинство своих марок, сообщает Bloomberg.

По информации портала Investing, по состоянию на 9:45 по киевскому времени нефть марки Brent подорожала на 52 центов, до 66,54 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI выросла на 54 цента, до 62,8 доллара за баррель.

По данным Reuters, снижение цен на нефть Саудовской Аравией, которая является одним из ее крупнейших мировых экспортеров, составило от 90 центов до 2,2 доллара за баррель, в зависимости от сорта "черного золота". Вместе с тем, цены для американских клиентов королевства практически не изменились.

Рост нефтяных цен и в дальнейшем поддерживают разговоры о возможных новых санкциях против России после крупнейшей воздушной атаки РФ на Украину, в результате которой, в частности пострадало здание Кабмина. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второй фазе ограничений против России. По данным Reuters, топ-чиновник ЕС, отвечающий за санкции, находился в Вашингтоне с группой экспертов, чтобы обсудить совместные американо-европейские ограничения против Москвы.

Дополнительный импульс нефтяным ценам придает ожидание снижения учетной ставки Федеральной резервной системы США. Снижение ставки уменьшает стоимость потребительских кредитов и может стимулировать экономический рост и спрос на нефть. Вместе с тем, некоторые аналитики считают, что, учитывая снижение цен на нефть Саудовской Аравией, ее предложение на рынке, вероятно, превышает спрос. Соответственно, рост цен на "черное золото" - временный.

Цены на нефть 8 сентября возобновили рост из-за нового заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций против РФ.

Вместе с тем, аналитики ожидают, что на рынке будет все больше "лишней" нефти, что приведет к снижению цен. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent в 2026 году упадет до 56 долларов за баррель, а американской WTI - 52 долларов.

