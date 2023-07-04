В течение двух лет функционирования рынка земли было заключено 85 тысяч 247 сделок.

В Украине с начала действия рынка земли, то есть от 1 июля 2021 года, и в течение следующих двух лет продали 1% или 275 тыс. 157 га сельскохозяйственных земель, которые до того были под мораторием на продажу.

Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

По его словам, в течение двух лет действия рынка земли было заключено 85 тыс. 247 сделок, продано 275 тыс. 157 га земель.

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"Количество подмораторной земли составляло 27,5 млн га. То есть у нас на сегодня за два года существования рынка земли в обращении было продано-куплено всего ровно 1% от всех бывших подмораторных земель", - рассказал замминистра.

Он добавил, что на данный момент средняя стоимость гектара земли составляет около 39 тыс. грн.

В Украине заработал рынок земли - главные изменения

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

За год функционирования рынка земли украинцы продали своих земельных участков на 7 млрд грн.

За два года с момента запуска рынка земли стоимость гектара выросла с 32 тысяч грн на 20%, до 39 тысяч гривен.

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