В Кирилловке нашли мертвого крокодила / фото t.me "Это Запорожье"
В курортной Кирилловке в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли труп мертвого крокодила.
Читайте такжеВ Лондоне кит заплыл на мель и застрял в шлюзе (видео)Фото находки опубликовал местный Telegram-канал «Это Запорожье».
«Климат уже не тот», – говорится в подписи к фото.
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