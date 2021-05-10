На труп животного наткнулись отдыхающие.

В курортной Кирилловке в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли труп мертвого крокодила.

Читайте такжеВ Лондоне кит заплыл на мель и застрял в шлюзе (видео)Фото находки опубликовал местный Telegram-канал «Это Запорожье».

«Климат уже не тот», – говорится в подписи к фото.

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Автор: Катерина Шварц