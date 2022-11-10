Сейчас в парке "Тузловские лиманы" уже замечено несколько десятков птиц.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели краснокнижные лебеди.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, в заповедник прилетел малый (тундровый) лебедь.

"Это очень редкий для Украины вид птиц, занесен в Красную книгу Украины. Гнездится с севера Фенноскандии до дельты Колымы в России, и даже на западных островах Ледовитого океана. Зимует в украинском Причерноморье", - написал он.

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Ученый добавил, что сейчас в парке "Тузловские лиманы" уже замечено несколько десятков птиц.

Заповедник "Тузловские лиманы": что о нем известно

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Птицы в заповеднике "Тузловские лиманы"

В конце октября в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели фламинго. Тогда в стае насчитали более 200 ярких птиц.

В середине августа в национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области с оккупированных территорий Украины в Азово-Черноморском коридоре прилетели фламинго.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" весной из-за войны не состоялось гнездование некоторых краснокнижных птиц, а также была зафиксирована массовая гибель птиц, среди которых - краснокнижные.