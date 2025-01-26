Украинские военные показали, насколько богатый и удивительный мир нас окружает.

В Одесской области, на украинско-молдавской границе, камеры видеонаблюдения зафиксировали интересных "нарушителей" - зайцев, лису и дикого лесного кота. Говорится, что "хозяев приграничья" зафиксировали на свои технические средства военнослужащие Белгород-Днестровского отряда.

В частности, в объектив попала рыжая красавица-лиса и быстроногие зайцы. На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как рыжая спокойно прогуливается пограничной территорией как ей заблагорассудится. На фото также показали зайцев, которые боязливо прячутся в кустах.

Кроме того, охранники границы сняли редкого в Украине дикого европейского лесного кота. Видно, как красивое животное застыло среди растительности и якобы пренебрежительно заглядывает в камеру наблюдения.

"Его (кота - УНИАН) равнодушие к людям и технике, которые за ним наблюдали, лишь подчеркнуло "королевский" статус этого пушистика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, хотя задача пограничников - охрана государственной границы, такие моменты напоминают о том, насколько богатый и удивительный мир нас окружает.

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Ранее УНИАН писал, что на Буковине дикий медведь ночью пришел на подкормочную площадку государственного предприятия "Леса Украины", где забавно играл с тюком сена, якобы лепил снеговика.

Также украинские полярники поделились уникальным видео рождения малыша доминиканской чайки. Малыши покрыты густым пухом серо-коричневого цвета и имеют такие же крапинки на голове, как на яйце.

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