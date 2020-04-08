Пожар в Чернобыльской зоне спровоцировал новый выброс радиации в атмосферу
Показатели радиации в атмосфере превышают норму в 16 раз из-за пожара в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает Science alert.
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Пожар позволил радиации «покинуть» деревья и почву, в которых опасные соединения находились с времен ликвидации взрыва на ЧАЭС.
Пожар вспыхнул в Чернобыле 4 апреля и с тех пор охватил более 100 га лесов. Показатели рядом с эпицентром возгорания демонстрируют превышение допустимого уровня радиации в этой зоне.
Издание отмечает, что хоть пожары в Чернобыльской зоне преимущественно возникают из-за умышленных поджогов, климатические изменения исключать тоже не надо.
Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали подозреваемого в пожаре в Чернобыльской зоне, в результате которой было уничтожено 5 га лесничества. Как пояснил задержанный полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву.