Ученые описали таинственный "световой язык" глубоководных кальмаров

Кальмар Гумбольдта — первое глубоководное животное, у которого обнаружена сложная система зрительных сигналов.

Кальмары Гумбольдта (Dosidicus gigas), которые проводят большую часть своей жизни в темноте, передают друг другу информацию с помощью сложной системы биолюминесцентных сигналов.

Как сообщает N+1, об этом говорится в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что свои намерения кальмары способны выражать целыми последовательностями сигналов, однако у видов, обитающих на большой глубине, эти формы коммуникации практически не изучены.

Бенджамин Берфорд (Benjamin P. Burford) из Морской станции Хопкинса Стэнфордского университета и Брюс Робисон (Bruce H. Robison) из Исследовательского института Аквариума залива Монтерей в полевых условиях изучили поведение кальмаров Гумбольдта. Это крупные хищные глубоководные моллюски, которые держатся группами. Известно, что во время охоты они люминесцируют красным, но это далеко не единственный зрительный сигнал в репертуаре этих кальмаров.

Исследователи стремились связать различные сигналы моллюсков с определенными формами поведения и вписать их в экологический контекст. Для этого они снимали на видео поведение кальмаров Гумбольдта с 2005 по 2012 год. Камерами управляли дистанционно, поэтому моллюски не боялись их и охотились, не уплывая далеко.

Выяснилось, что поведение кальмаров Гумбольдта зависит в большей степени от световых демонстраций соседних моллюсков, чем от их поз. Находясь в больших группах, D. gigas чаще всего «вспыхивают» (интенсивность люминесценции резко повышается) или «мерцают» всем телом.

Всего ученые распознали у этих кальмаров 28 типов световых сигналов, 13 из которых моллюски использовали во время поедания добычи (обычно это происходит днем) и находясь среди сородичей: вероятно, кальмары Гумбольдта пользуются биолюминесценцией, чтобы сообщать им различную информацию.

Исследователи обнаружили, что моллюски выдают последовательности световых сигналов и поз, а не отдельные не связанные между собой сигналы. Например, при преследовании добычи кальмар чаще всего сначала становится темно-красным, потом одна половина его тела светлеет. Непосредственно в момент поимки он темнеет снова, а затем весь быстро светлеет. Это, считают исследователи, выражение намерения — сообщение другим особям того же вида, что сейчас кальмар начнет охотиться.

Подчеркивается, что кальмар Гумбольдта — первое глубоководное животное, у которого обнаружена столь сложная система зрительных сигналов.

Ранее ученым удалось снять на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.