Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара (видео)

На изображениях видно, как кальмар пробирается своими щупальцами через непроницаемую тьму. Ученые же сообщают, что моллюск, вопреки ожиданиям, не является опасным монстром.

Ученым удалось снять на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.

Об этом сообщает Independent. Группа специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США записала на видео огромного спрута длиной 3−3,7 метра.

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На изображениях видно, как кальмар пробирается своими щупальцами через непроницаемую тьму. Ученые же сообщают, что моллюск, вопреки ожиданиям, не является опасным монстром.

«Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей», ― рассказывают морские биологи Сонке Джонсон и Эдит Виддер.