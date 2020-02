Жена президента отказалась от натурального меха

За последние четыре года в Украине от натурального меха отказались Andre Tan, Bevza, Navro и еще несколько десяток дизайнеров Ukrainian Fashion Week.

Первая леди страны, супруга украинского президента Елена Зеленская отказалась от ношения натурального меха.

Об этом в Facebook рассказал основатель гуманистической организации UAnimals Александр Тодорчук.

Читайте такжеГрета Тунберг выступила в Бристоле на многотысячном климатическом протесте (фото, видео)

«Сразу из нескольких достоверных источников получил информацию о том, что Елена Зеленская принципиально не носит натуральный мех. Источникам вполне доверяю», – написал он.

По его словам, на таком уровне это первый прецедент в истории Украины: «Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов», – отметил он.

Активист добавил, что за последние четыре года в Украине от натурального меха отказались Andre Tan, Bevza, Navro и еще несколько десяток дизайнеров Ukrainian Fashion Week.

От продажи меха отказались также организаторы Кураж (Базар) в Киеве, Oh my look и Гешефт.