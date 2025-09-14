Весил более 70 кг: история рекордного золотого самородка из Австралии

150 лет назад, в разгар "золотой лихорадки", британские шахтеры сломали кирки из-за рекордного самородка.

История золотой лихорадки в Австралии имеет много легенд. В частности о самом большом самородке, который нашли в 1869 году. Самородок имел вес более 70 кг и его пришлось распиливать, чтобы взвесить. Об этом пишет sustainability-times.

Легендарную находку золотодобывающей промышленности сделали два британских шахтера. Они даже сломали о него кирки, такой он оказался большой. Его отвезли в ближайший город на взвешивание в банк, но самородок не поместился на весы и его пришлось разрезать. Оказалось, что самородок весит 72 килограмма.

Его нашли между корнями деревьев, среди залежей кварца. После продажи золото переплавили на слитки. Сегодня такое количество золота стоило бы более 2 млн долларов. Этот самородок, получивший имя "Добро пожаловать, незнакомец", повысил интерес золотоискателей к Австралии, закрепил ее статус, как ведущего мирового производителя золота.

Видео дня

"Золотая лихорадка привела к значительному росту населения в некоторых частях Австралии, превратив небольшие поселения в процветающие города. Этот приток людей и капитала стимулировал развитие инфраструктуры, включая дороги, порты и сети связи, способствуя дальнейшему экономическому росту. Эпоха золотой лихорадки оставила длительный след, формируя социально-экономическую структуру Австралии", - говорится в статье.

Годами самородок "Добро пожаловать, незнакомец" удерживал звание крупнейшего. Его удалось превзойти лишь недавно, опять же, в Австралии.

Больше новостей о добыче золота

Напомним, что мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда было добыто более 3 661 тонну этого металла. Лидирует в мировом производстве золота Африка, которая добыла 1010 тонн. В Австралии добыли 284 тонн золота.

При этом сегодня Австралия стоит на пороге новой золотой лихорадки. Там нашли новые потенциальные месторождения, которые могут полностью изменить рынок добычи.

Вас также могут заинтересовать новости: