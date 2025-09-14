Весил более 70 кг: история рекордного золотого самородка из Австралии

История золотой лихорадки в Австралии имеет много легенд. В частности о самом большом самородке, который нашли в 1869 году. Самородок имел вес более 70 кг и его пришлось распиливать, чтобы взвесить. Об этом пишет sustainability-times.
Легендарную находку золотодобывающей промышленности сделали два британских шахтера. Они даже сломали о него кирки, такой он оказался большой. Его отвезли в ближайший город на взвешивание в банк, но самородок не поместился на весы и его пришлось разрезать. Оказалось, что самородок весит 72 килограмма.
Его нашли между корнями деревьев, среди залежей кварца. После продажи золото переплавили на слитки. Сегодня такое количество золота стоило бы более 2 млн долларов. Этот самородок, получивший имя "Добро пожаловать, незнакомец", повысил интерес золотоискателей к Австралии, закрепил ее статус, как ведущего мирового производителя золота.
"Золотая лихорадка привела к значительному росту населения в некоторых частях Австралии, превратив небольшие поселения в процветающие города. Этот приток людей и капитала стимулировал развитие инфраструктуры, включая дороги, порты и сети связи, способствуя дальнейшему экономическому росту. Эпоха золотой лихорадки оставила длительный след, формируя социально-экономическую структуру Австралии", - говорится в статье.
Годами самородок "Добро пожаловать, незнакомец" удерживал звание крупнейшего. Его удалось превзойти лишь недавно, опять же, в Австралии.
Напомним, что мировое производство золота в 2024 году выросло более чем на 20%, когда было добыто более 3 661 тонну этого металла. Лидирует в мировом производстве золота Африка, которая добыла 1010 тонн. В Австралии добыли 284 тонн золота.
При этом сегодня Австралия стоит на пороге новой золотой лихорадки. Там нашли новые потенциальные месторождения, которые могут полностью изменить рынок добычи.