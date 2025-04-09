Этот фрукт богат клетчаткой и антиоксидантами.

Дипломированный диетолог Новелла Луи назвала фрукт №1, который может помочь похудеть.

"Вопреки тому, что рекламируют некоторые диеты, попытка похудеть не означает, что вам нужно отказаться от фруктов", - отметила специалист в своей статье для eatingwell.com.

По ее словам, малина - отличный помощник в потере веса. Она богата клетчаткой, содержит мало калорий и от природы сладкая. Также малина универсальна и может использоваться многими вкусными способами.

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При этом диетолог подробно объяснила, как именно малина способствует потере веса:

Богата клетчаткой. По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка малины содержит 8 граммов клетчатки. Клетчатка обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья. Помимо содействия снижению веса, клетчатка помогает поддерживать регулярность стула, замедляет пищеварение и предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови для более стабильной энергии в течение дня.

Обладает противовоспалительными свойствами. Малина полна антиоксидантов. Согласно обзору 2022 года в журнале Antioxidants она содержит особые антиоксиданты, называемые антоцианами, а также является отличным источником витамина C. Антиоксиданты играют огромную роль в защите клеток организма, нейтрализуя вредные свободные радикалы и уменьшая воспаление, вызывающее болезни.

Естественно сладкая. Малина содержит натуральный сахар, который может удовлетворить вашу тягу к сладкому. Ешьте ее горстями или добавляйте в миску с йогуртом, овсянку, кексы и многое другое.

"Вопреки тому, что рекламируют некоторые диеты, попытка похудеть не означает, что вам нужно отказаться от фруктов. Малина - любимый фрукт для поддержки снижения веса, поскольку она низкокалорийна, богата клетчаткой и имеет натуральный сладкий вкус. Вы можете добавлять малину во все, от смузи и кексов до салатов и десертов", - подытожила диетолог.

Напомним, ранее УНИАН назвал 9 продуктов, которые тайно мешают похудению.

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