Также исследователи изучили затонувший учебный самолет-торпедоносец.

Во время глубоководного учебно-инженерного погружения у побережья Сан-Диего исследователи сняли уникальные кадры американской подводной лодки USS F-1, которая затонула более века назад.

Как сообщают в Вудсхолском океанографическом институте, катастрофа произошла 17 декабря 1917 года в результате столкновения, что привело к гибели 19 моряков. Новые снимки, сделанные с помощью современных технологий, позволяют впервые увидеть состояние судна, которое долгие годы оставалось на дне океана, фактически недосягаемым для детального изучения.

Для съемки корабля, расположенного на глубине около 400 метров, использовали пилотируемый аппарат Alvin и автономный подводный аппарат Sentry. Кроме того, исследователи также обследовали учебный самолет-торпедоносец Военно-морских сил, который разбился неподалеку в 1950 году.

Семь погружений стали частью миссии, которая позволила пилотам-стажерам отточить свои навыки погружения на подводном аппарате. В Командовании военно-морской истории и наследия, которое также приобщилось к исследованию, отметили, что их миссия заключается в сохранении достоверной истории ВМС США:

"Посетить эти исторически значимые затонувшие корабли и почтить жертву этих храбрых американских моряков было невероятно увлекательно и трогательно. Все мы благодарны за это сотрудничество, которое также позволило нам задокументировать и оценить состояние кораблей".

После погружения над местом катастрофы провели церемонию почтения памяти памяти погибших. Колокол прозвучал 19 раз - по одному по каждому моряку.

Команде удалось создать детальные карты обломков и прилегающего морского дна. Также они сняли видео и фотографии обломков, которые специалисты по визуализации сшили в фотограмметрические модели, способные обеспечить точные измерения подводной лодки и животных, которые там живут.

Другие исследования затонувших кораблей

Как ранее сообщал УНИАН, в Канаде 8-летний мальчик, используя подаренный металлоискатель, нашел на пляже озера Гурон металлические шипы, которые оказались частью затонувшего судна.

Эксперты предполагают, что это может быть шхуна "Святой Антоний", которая потерпела крушение в 1856 году.

А в прибрежных водах Кении, вблизи города Малинди, археологи обнаружили останки корабля, который, предположительно, принадлежал к последней экспедиции португальского мореплавателя Васко да Гамы.

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