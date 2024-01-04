Он отметил, что украинцы часто путаются в этом вопросе.

На украинском правильно говорить "гривня", а не "гривна". Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко.

"Запомните: гривна - это старинное нашейное украшение в форме обруча, в основном из золота. А вот на деньги надо говорить "гривня". Кстати, и на русском языке тоже не "гривна", а "гривня", - пояснил он.

Также языковед напомнил, что слово "копійки" во множественном числе имеет ударение на последнем слоге. "Поэтому правильно сказать не "п'ять копі'йок", а "п'ять копій'ок", - добавил Авраменко.

Другие языковые советы от Авраменко:

Исследователь и популяризатор украинского языка часто указывал украинцам на распространенные ошибки. Например, он объяснял, почему не стоит употреблять выражение "поступати до вузу".

Ранее учитель объяснил разницу между словами"вірогідний", "імовірний" та "достовірний", с толкованием которых у украинцев иногда возникают проблемы.

Также Авраменко рассказал, можно лиговорить слово"кофе". Учитель отметил, что это слово можно найти в Академическом толковом словаре украинского языка 1970-1980 годов, однако есть важный нюанс.

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