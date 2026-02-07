Они не попадают к нам в руки: эксперт о российском БПЛА 'Италмас'

РФ начала оснащать боевые беспилотники "Герань" боевой частью, рассказал Попович.

На данный момент Украине мало что известно о российском ударном БПЛА БМ-35 "Италмас", который враг использует для ударов по Украине. Однако понятно, что они не похожи на вражеские ударные дроны типа "Шахед", рассказал в эфире "Radio NV" военный обозреватель Денис Попович.

"Есть информация, что у них есть система самоуничтожения. И фактически целыми они не попадают к нам в руки. Поэтому сказать что-то конкретное об этом беспилотнике пока очень трудно", – сказал Попович.

В то же время он добавил, что враг начал чаще оснащать свои ударные дроны "Герань" боевой частью. В то же время он отметил, что она меньше, чем у других вражеских БПЛА типа "Шахед".

"Она менее мощная, чем на "Шахедах", но тем не менее, если попадет, то будет крайне неприятно. Они делают все это для того, чтобы увеличить количество этих ударных средств и создать нам больше проблем", – добавил Попович.

Напомним, в ночь на 7 февраля российские оккупанты осуществили очередную массированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил, враг использовал для этого 447 средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили и подавили 406 целей – 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов.

В ДТЭК отметили, что во время массированной атаки враг в очередной раз целился по украинской энергосистеме. Отмечается, что под ударом оказались тепловые электростанции (ТЭС) в разных регионах Украины. На фоне этого в ряде областей введены экстренные отключения света.

