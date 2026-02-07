Сколько Starlink у россиян: эксперт раскрыл последствия отключения терминалов

Эксперт объяснил, что РФ тайно завозила Starlink, называя его туристическим оборудованием, автомобильными деталями.

Украина начала противодействовать российскому Starlink в два этапа, и первый из них касался средств воздушного нападения врага.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович. "Первая мера - это сделать так, чтобы Старлинк не работал на скорости более 75-90 км/ч. А это ограничивает использование этих старлинков на дронах. Слишком малая скорость, противовоздушная оборона будет лучше реагировать и больше сбивать, то есть смысла использовать становится меньше", - сказал Попович.

В то же время не менее важным стало введение "белых списков Starlink" на территории Украины, поскольку это повлияло на возможности РФ на земле. По словам Поповича, Россия активно использует эти системы в своей армии в течение последних двух лет.

Видео дня

"Они осознали ее преимущества. Они осознали, что несмотря на то, что она не работает над территорией РФ, она работает над Украиной в пределах границ 91 года. Соответственно, она работает на временно оккупированных территориях. Ее можно использовать таким образом. И постепенно эта система стала одной из основных в использовании россиянами", – добавил Попович.

По его словам, РФ контрабандным путем завезла более 50 тыс. таких терминалов из других стран, преимущественно из Средней Азии. Эксперт пояснил, что РФ тайно завозила Starlink, называя его туристическим оборудованием, автомобильными деталями и т.д.

"И теперь россияне будут лишены возможности следить за перемещением своих информационных групп, вести трансляции с поля боя, управлять беспилотниками, снимать информацию с беспилотников. Они лишены возможности получать защищенную связь, поскольку Starlink устойчив к электронной борьбе. Многие возможности они потеряли. Это не значит, что у них вообще не будет никакой связи. Нет, есть там альтернатива, но вот лучше, чем Старлинк на сегодняшний день человечество пока не придумало", – отметил Попович.

Отключение РФ от Starlink: что известно

Ранее журналисты Business Insider сообщили, что отключение Starlink в РФ дало первые результаты. В частности, это коснется возможностей контроля войск россиянами на тактическом уровне.

Между тем The Telegraph пишет, что блокировка Starlink для россиян дает шанс Силам обороны Украины. Отмечается, что этот шаг может дать украинским войскам преимущество в ближайшие недели и месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: