Первую окаменелость прототакситов, найденную в 1843 году, изначально ошибочно приняли за хвойное дерево.

Прототакситы, таинственные древние организмы, меняют наше понимание ранней Земли. Обладая уникальной трубчатой ​​структурой, эти организмы достигали высоты почти 8 метров примерно 430 миллионов лет назад.

Интересно, что некоторые эксперты предположили, что они были первыми крупными обитателями суши. Об этом пишет Interesting Engineering.

Первую окаменелость прототакситов, найденную в 1843 году, изначально ошибочно приняли за хвойное дерево. Это было проблематично, поскольку миллион лет назад хвойных деревьев не существовало.

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Затем ученые склонились к тому, что это гигантский гриб, но классификация оставалась неопределенной. Исследование 2007 года даже представило веские доказательства, подтверждающие эту идею. Но новое исследование переворачивает эту теорию с ног на голову.

Недавно ученые из Великобритании провели детальное повторное исследование окаменелого вида прототакситов, найденного в Абердиншире, Шотландия. Оказалось, что они могут представлять полностью вымершую и ранее неизвестную линию эукариот. Его результаты были загружены на сервер препринтов bioRxiv и еще не прошли рецензирование.

"Мы провели обширное повторное исследование P. taiti, что привело нас к отказу от наиболее распространенной гипотезы о том, что прототакситы были грибом", - написали исследователи.

Они были загадочными древними организмами, которые жили в позднем силуре и девоне. Исследователи определили, что прототакситы не были грибом, проведя подробный сравнительный анализ.

Они сравнили их анатомию и молекулярный состав с хорошо сохранившимися окаменелостями из 407-миллионного сланца Райни в Шотландии. Этот сланец Райни представляет собой осадочное отложение, состоящее из исключительно хорошо сохранившихся ископаемых останков, датируемых ранним девонским периодом.

Отмечается, что то, что они обнаружили, было поразительным. Прототаксит просто не соответствовал профилю ни одного известного гриба.

Исследователи ожидали найти доказательства продуктов распада хитина в клеточных стенках, что могло бы подтвердить его грибковую классификацию. Однако они не обнаружили никаких следов этих сахаров, что указывает на то, что прототакситы вряд ли являются грибом.

Поэтому они определили, что прототакситы не были ни анатомически, ни химически грибками. Однако они также не соответствовали ни одной другой известной классификации, например, растительной или животной, что предполагает их принадлежность к уникальной, неопознанной линии.

Согласно отчету Gizmodo, исследователи определили три ключевые особенности: крупную трубчатую структуру, лигниноподобные соединения и гетеротрофный образ жизни.

Эти характеристики, отличающиеся от известных организмов, включая грибы Rhynie chert, привели их к выводу, что прототакситы представляют собой ветвь жизни, которую мы никогда раньше не видели. Команда написала в статье:

"Не было обнаружено ни одной существующей группы, которая бы демонстрировала все определяющие черты прототакситов. Лучше всего их считать членом ранее неописанной, полностью вымершей группы эукариот".

Важно, что это бросает вызов нашему пониманию самого древа жизни. Жизнь на Земле организована в три основных домена: бактерии, археи и эукариоты.

Бактерии и археи характеризуются своей одноклеточной структурой и отсутствием ядра, в то время как эукариоты, охватывающие все многоклеточные организмы, обладают клетками с ядрами. В домене эукариот живые существа далее подразделяются на четыре царства: животные, растения, грибы и протисты.

Исследования прототакситов показывают, что они не вписываются в текущие царства эукариот и это подразумевает возможное существование нового, непризнанного королевства.

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Балтийское море подарило науке новое интересное открытие: ученым удалось вернуть к жизни водоросли, которые лежали под слоем ила на дне моря около 7000 лет.

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