Чтоб пройти тест на черты характера, нужно выбрать одного из трех котов.

Некоторые люди склонны лгать чаще, чем другие, используя для этого любой повод. По другую сторону от них находятся настоящие правдорубы, которые будут честны даже себе во вред.

Иногда, чтобы увидеть свое истинное лицо и поработать над недостатками, нужен небольшой толчок. Простой и быстрый тест на личность покажет, как часто вы прибегаете ко лжи и как относитесь к тем, кто скрывает правду.

Понимание своей натуры и того, как вы неосознанно действуете в разных ситуациях, поможет выстроить путь к лучшей версии себя.

Психологический тест по картинкам - результаты

Чтоб пройти этот психологический тест, посмотрите на изображение с кошками и выберите ту, которая нравится вам больше всего.

Кошка 1

Ложь вызывает у вас ненависть и непринятие. Вы избегаете лицемерных людей и всегда выбираете путь правды. В то же время в личной жизни вы строите недолгосрочные связи и к моногамии относитесь с недоверием.

Вас знают как человека, который всегда дает хорошие советы и не может оставаться в стороне от важных дел, даже если это грозит неприятными последствиями.

Благодаря своей искренности и открытости вы верный друг, который заслуживает доверия. Ваша прямота делает вас слишком резким, что может кого-то ранить. Однако близкие могут быть уверены, что вы скажете правду и не будете ходить вокруг да около. Кого-то ваша правдивость может отпугнуть, но вы всегда можете положиться на тех людей, которые вас ценят.

Кошка 2

Ваша харизма и "милая мордашка" позволяют очаровать любого человека. Вы склонны в своей голове создавать альтернативную реальность, в которой все происходит так, как выгодно вам.

Вы без тени сомнений прибегаете ко лжи, чтоб избегать неприятностей или улучшить неблагоприятные ситуации. По своей натуре вы хитрая, изобретательная личность, которая умеет адаптироваться.

При этом вы можете похвастаться быстрым и творческим умом, который подсказывает эффективные и неожиданные решения в сложные времена. Некоторые люди ошибочно вас недооценивают, но ваше стратегическое мышление дает вам невероятное преимущество. В то же время ваша способность извернуться и перекрутить любую ситуацию в свою пользу многим непонятна и может вызывать негативную реакцию.

Кошка 3

Вы очень рациональная личность, которая глубоко ценит семью и друзей. Для своих близких вы готовы идти на все, даже мастерски солгать, если это будет необходимо.

Стоит отметить, что вы всегда анализируете ситуацию перед принятием решения и в большинстве случаев остаетесь честным. Вас не волнует чужое мнение, а потому вами сложно манипулировать. Вы предпочитаете жить исходя из собственных принципов и убеждений.

Такой характер делает вас оплотом надежности и уверенности для близких. Они знают, что ваш прекрасный ум позволит найти справедливое решение.

