Такая авиация имела серьезный потенциал.

В мире некоторые самолеты настолько опережают свое время, что пугают политиков больше, чем вражеских пилотов, поэтому некоторые так и не допускаются к полету. Поэтому в WION назвали восемь отмененных истребителей, которые имели серьезный потенциал, однако так никогда и не взлетели.

Bell XF-109

Этот истребитель был бы самым неординарным боевым самолетом. Его задумали в 1959 году в США и разработали как сверхзвуковой, всепогодный истребитель-бомбардировщик и оборонительный перехватчик.

"Он имел два реактивных двигателя, установленные на вращающихся капсулах на каждом конце крыла. Эти реактивные двигатели наклонялись вниз для взлета или посадки. С максимальной скоростью 2,3 Маха и дальностью полета 2300 миль это была амбициозная попытка. Но проект так и не вышел за рамки макета, ВМС прекратили финансирование, а за ними и ВВС", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Камов V-100

Это плановый двухвинтовой боевой вертолет, который разработало советское конструкторское бюро "Камов" в 1980-х годах. Этот самолет имел интегрированное пушечное вооружение, включавшее две мобильные пушки АО-9 или одну стационарную АО-10.

"Нет подробной информации о том, почему прототип так и не был запущен в серийное производство. Многие считают, что распад Советского Союза и последовавшие за этим экономические и политические потрясения привели к отмене проекта", - добавили в издании.

Яковлев Як-141

Этот истребитель стал воплощением лучшего и самого яркого, что было в авиации Восточного блока. Его разработали в конце 1987 года. Самолет был предназначен для вертикального взлета и посадки. Прототип развивал максимальную скорость 2 тысячи км/ч. Однако программа была отменена в августе 1991 года из-за нехватки финансирования после распада СССР.

British Aerospace P.125

Этот самолет был концептуальным проектом британского сверхзвукового самолета короткого взлета и вертикальной посадки. Его разработали в 1980-х годах, однако отменили уже в 1990-х.

"Он был частью исследований по поиску замены для Harrier или Jaguar. Но конструкция была слишком радикальной для массового производства", - объяснили в WION.

Convair Model 49

Такую необычную модель задумали в США в середине 1960-х годов, однако она так и не вышла за пределы стадии проектирования.

"Он имел такие особенности, как закрытые роторы, шарнирно-поворотную кабину и тяжелое вооружение, такое как пулеметы, ракетные установки и даже противотанковые ракеты. Он взлетал вертикально, как вертолет, и рекламировался как более надежный и живучий, но в конце концов от него отказались из-за слишком радикального, инновационного подхода и проблем, связанных с техническим обслуживанием", - отметили в материале.

Lockheed CL-1200

Самолет, который задумали создать в середине 1960-х годов, в конце концов вдохновил на разработку истребителя F-16. Он должен был стать преемником F-104 Starfighter, а также планировалось, что он будет иметь скорость более 3 тысяч км/ч, максимальную высоту полета - 18 тысяч метров, дальность полета - более 3 тысяч километров, а также бомбовую грузоподъемность - 1800 кг с радиусом поражения 675 км.

"Это была амбициозная попытка разработать усовершенствованный и экономически эффективный истребитель на базе F-104 Starfighter, но она была отменена после того, как в ноябре 1970 года он проиграл конкуренцию истребителю Northrop F-5", - отметили в сообщении.

Dassault Mirage 4000

Этот самолет был создан на основе легендарного семейства Mirage, который проложил путь для истребителя Rafael. Он был разработан в 1979 году для перехвата и ударных миссий.

"Он развивал скорость 2,3 Маха (2800 км/ч) и мог достичь максимальной скорости за 3 минуты 50 секунд. Позже он был снят с производства из-за высоких затрат на разработку и производство и большого спроса на реактивные самолеты Mirage 2000 и Rafael", - подчеркнули в издании.

Lockheed RB-12

Идея заключалась в том, чтобы адаптировать самолет-разведчик A-12 со скоростью 3600 км/ч в бомбардировщик.

"Он должен был совместить титановый планер А-12, турбореактивные двигатели J-58, радар дальнего радиуса действия и ядерную ракету класса "воздух-земля". Он мог бы проникать в советское воздушное пространство на большой скорости и высоте и запускать бомбы по целям. Однако проект был отменен, поскольку баллистические ракеты стали лучшим методом бомбардировки", - объяснили в WION.

Другие интересные материалы об авиации

Ранее The Telegraph писал, что Великобритания создает новейший истребитель для атак по России. Речь идет о Tempest, который разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

"Больший самолет означает большие топливные баки. Это означает большую дальность полета и большую полезную нагрузку взрывных боеголовок. Размер также позволяет размещать оружие внутри, обеспечивая гладкую внешнюю поверхность, что затрудняет обнаружение самолета радаром", - рассказали в The Telegraph.

Ранее стало известно, есть ли в вертолетах автопилот. По словам экспертов, автопилот в вертолетах все же есть, но есть один важный нюанс - вертолеты управляются совсем другой физикой и системами управления, и для них автопилот - это скорее помощник за кулисами, а не "главный герой".

Вас также могут заинтересовать новости: