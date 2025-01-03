Профессионалы говорят, что не стоит ориентироваться на других, составляя себе режим похудения.

Держать себя в хорошей физической форме - похвальное стремление. К сожалению, люди часто допускают банальные ошибки, которые мешают заниматься спортом действительно эффективно. Профессиональные тренеры по фитнесу, которые работают со знаменитостями, рассказали Business Insider, каких ошибок стоит избегать.

Ошибка 1: Поиск быстрых решений, таких, как модные диеты

Дэвид Хиггинс, который в частности работал с Марго Робби и Райаном Гослингом, говорит, что быстрые решения, особенно впадение в крайности, "часто приводят к выгоранию, травмам или циклу разочарований". А всё потому, что быстрые решения не устраняют первопричину проблемы - малоподвижный образ жизни или неправильные пищевые привычки.

"Помните, что небольшие, устойчивые изменения появляются со временем", - говорит он и советует начать с малого, например с постепенного включения здоровых продуктов в рацион.

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Ошибка 2: Попытка компенсировать неправильное питание физическими упражнениями

Магнус Лигдбек, клиентами которого являются Алисия Викандер и Галь Гадот, предостерегает, что вы не можете "перетренировать плохую диету".

"Чтобы похудеть, нужно контролировать свой рацион, потреблять меньше калорий, чем тратить", - сказал он.

Ошибка 3: Недостижимые цели, которые приводят к разочарованию

Люк Уортингтон, который работал с Дакотой Джонсон и Наоми Кэмпбелл, сказал, что люди слишком часто придерживаются подхода "все или ничего", когда дело доходит до фитнеса. То есть сначала люди ставят себе нереалистичный очень жесткий режим, а потом быстро сдаются и бросают попытки привести себя в форму.

Эксперт советует начинать с малых достижимых целей и не пытаться копировать режим спортсменов или знаменитостей.

"Самая эффективная программа - это та, которой вы фактически придерживаетесь, поэтому важно устанавливать реалистичные и устойчивые цели", - сказал Уортингтон.

По его словам, для большинства людей стоит начинать с трех тренировок в неделю и придерживаться этого режима по крайней мере год. Этого достаточно, чтобы получить стабильный прогресс. Вместе с тем такой режим не будет слишком обременительным и легко впишется в вашу повседневную жизнь.

Это точно лучше, чем делать шесть тренировок в неделю, и выгореть за месяц.

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Как писал УНИАН, сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид посоветовал пять силовых тренировок для всего тела, которые помогут сбросить 5 килограммов лишнего веса. По словам специалиста, каждая тренировка состоит из трех тщательно подобранных упражнений, чтобы максимально сжигать калории, задействовав несколько групп мышц одновременно.

Также мы рассказывали, как быстро убрать жир внизу живота. На самом деле этого можно добиться домашними тренировками без походов в тренажерный зал.

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