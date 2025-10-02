Простая замена мест хранения может сделать вашу спальню более здоровой и аккуратной.

После долгого рабочего дня хочется броситься в спальню и буквально за 10 минут улечься. Но иногда мы настолько устаем, что оказываемся возле кровати прямо в обуви. Однако это точно не лучший способ заботиться о себе.

На самом деле, эта, казалось бы, безобидная привычка может иметь довольно серьёзные последствия, пишет Martha Stewart. Эту мысль подтверждают и квалифицированные врачи.

Можно ли хранить обувь в спальне

Ваша спальня должна быть местом настоящего отдыха, поэтому оставлять "мусор" (в виде обуви) рядом с местом, где вы спите — явно не лучший вариант. "Спокойная, восстанавливающая спальня начинается с двери. Обувь приносит аллергены и микробы, которые нарушают чистоту воздуха, могут вызвать астму и даже мешать спокойному сну", — отмечает сертифицированный аллерголог доктор Меган Шеперд.

Помимо обычной грязи, обувь может заносить споры плесени, пыльцу и шерсть животных, объясняет Шеперд. Для людей с астмой и аллергией это особенно проблематично: может появиться заложенность носа, слезотечение и выделения из носа.

Терапевт платформы Welzo Блен Тесфу добавляет, что обувь может приносить бактерии вроде E. coli и химические остатки, например пестициды, что особенно нежелательно в месте, предназначенном для отдыха.

Частицы могут даже циркулировать через систему вентиляции, добавляет профессиональный организатор Лана Лорена, что дополнительно способствует накоплению пыли и раздражению дыхательных путей.

Влияют ли запахи на сон

"Запахи — это частицы в воздухе. Они могут раздражать нос, мешать дыханию, вызывать головные боли и астму, делая полноценный сон труднодостижимым", — объясняет Шеперд.

Сильные запахи, например от неприятной обуви, мешают организму достигать глубоких фаз сна REM и даже могут активировать стрессовые реакции, даже если мы сознательно этого не замечаем.

Как правильно хранить обувь дома

Если вы привыкли держать обувь в спальне, вы не одиноки. Но куда её лучше перенести? Вот советы экспертов:

Создайте "зону для обуви" . Идеальный вариант — оборудовать специальное место у двери, даже небольшой коврик или стойку. Это помогает остановить распространение загрязнений в доме.

. Идеальный вариант — оборудовать специальное место у двери, даже небольшой коврик или стойку. Это помогает остановить распространение загрязнений в доме. Используйте многофункциональные и мобильные решения . Рекомендуется искать системы хранения, которые могут выполнять несколько функций. Тележки на колёсах, складные органайзеры или мебель с тайными отделениями, например скамейки или журнальные столики, дают гибкие возможности для небольших помещений.

. Рекомендуется искать системы хранения, которые могут выполнять несколько функций. Тележки на колёсах, складные органайзеры или мебель с тайными отделениями, например скамейки или журнальные столики, дают гибкие возможности для небольших помещений. Используйте вертикальное пространство . Эксперты советуют покупать высокие стеллажи или органайзеры за дверью, чтобы максимально использовать ограниченное пространство.

. Эксперты советуют покупать высокие стеллажи или органайзеры за дверью, чтобы максимально использовать ограниченное пространство. Скрытое хранение . Ящики на колёсах, закрытые пуфы или скамейки с встроенными отделениями позволяют держать обувь под контролем и предотвращают распространение пыли.

. Ящики на колёсах, закрытые пуфы или скамейки с встроенными отделениями позволяют держать обувь под контролем и предотвращают распространение пыли. Моющиеся корзины или прозрачные контейнеры. Можно использовать ёмкости, которые легко чистить, чтобы обувь было просто видеть и доставать.

