Рассказываем, что приносит в вашу жизнь открытая крышка унитаза - фен-шуй, который шокирует.

Унитаз, как необходимая сантехника, часто становится камнем преткновения между супругами. Стульчак не в том положении, капли подозрительной жидкости не на той поверхности - в общем, претензий, как правило, хватает. УНИАН выяснил, как правильно - закрывать крышку унитаза или нет, и что будет, если нарушите правило.

Нужно ли закрывать крышку унитаза при сливе - мнение бактериологов

Согласно мнению некоторых врачей, крышка туалета нужна не просто так - она способна защитить вас от неприятных запахов из недр белого друга. Однако есть у нее и вторая функция - ограничивать полет бактерий по всему помещению.

Дело в том, что при сливе воды в унитазе вредоносные микроорганизмы, которые находятся внутри, вместе с микроскопическими капельками жидкости разлетаются по туалету. И не только по пластику, которым отделана сантехника, а и по комнате.

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В результате слива образуется аэрозольный слой, высота его - 2-3 метра. Это значит, что и бактерии, смешиваясь с водой, воздухом и частицами пыли, распространяются по помещению (если у вас совмещенный санузел). Они оседают на полотенцах, косметике и всех остальных вещах, присутствующих в уборной. Этот интересный факт объясняет, нужно ли закрывать крышку туалета - естественно, да.

Почему нужно закрывать крышку унитаза - примета и суеверие

Согласно мнениям эзотериков, вода и деньги - две энергии, которые притягивают друг друга и обмениваются между собой энергетическими волнами. Для того чтобы эта волна накрыла вас, а не отошла от берега семьи, необходимо создавать как можно больше барьером между водой и деньгами. То есть, если у вас есть в квартире "заначка", или кошелек с купюрами где-то лежит, то между этими местами и водой (ванной, туалетом, кухней) должно быть много дверей и препятствий.

Элементарный пример - купюры лежат кармане куртки, висящей в коридоре, а в унитазе вода. Закрывая дверь туалета, вы создаете один барьер, а закрывая крышку - уже два. Такой простой трюк поможет приумножить финансы в семье - пользуйтесь.

Кроме того, люди, живущие по фен-шуй, говорят, что закрывать крышку унитаза - к деньгам. Мнение появилось не просто так - восточная философия гласит, что под ободком и крышкой туалета находится энергия Ша. Она препятствует раскрытию духовного потенциала и блокирует денежный поток. Оставляя крышку открытой, вы позволяете всему этому негативу зайти в ваш дом, разрушить вашу семью и материальное благополучие.

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