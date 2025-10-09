Определен ключевой фактор, который способен изменить судьбу отношений.

Американский психолог Марк Треверс назвал один фактор, который может спасти отношения на грани развода. Об этом он написал в своей статье для Forbes со ссылкой на недавнее исследование психотерапевта и ученого Шоны Фенске, опубликованное в журнале Journal of Couple & Relationship Therapy.

Работа ученого пролила свет на то, что ключевым фактором, способным изменить судьбу отношений, является надежда.

"Это не просто мечтательность, а активная вера в то, что перемены возможны и их стоит добиваться. Даже небольшой уровень надежды на ранних стадиях кризиса способен предсказать, будут ли партнеры через год все еще работать над восстановлением брака", - отметил Треверс.

По его словам, одно из главных открытий исследования - мысли о разводе встречаются гораздо чаще, чем принято думать, и сами по себе они не являются признаком конца.

"Главное - не стыдиться и не подавлять такие мысли. Их стоит воспринимать как сигнал, а не приговор. Признание и обсуждение помогает понять, что именно требует внимания. Открытый разговор, признание своих страхов и неудовлетворенных потребностей - первый шаг к переменам", - добавил психолог.

Он также подчеркнул, что если в паре есть хотя бы небольшой проблеск веры в возможность перемен, он способен запустить цепную реакцию положительных действий.

При этом психолог объяснил, что надежда рождается из ощущения, что вы способны влиять на ситуацию.

"Не ждите, пока изменится партнер - начните с себя. Даже небольшие шаги, такие как внимательное слушание, искренние извинения или меньше критики, способны изменить атмосферу в отношениях. Отмечайте маленькие победы: спокойный разговор вместо ссоры, улыбка, теплое слово - все это укрепляет веру в то, что перемены возможны", - посоветовал специалист.

Кроме того, он подчеркнул, что сомневаться – нормально, однако нельзя этому позволять себя парализовать.

"Надежда не гарантирует спасения брака, но помогает пройти через кризис с большей ясностью, уважением и без сожалений - независимо от того, к какому решению вы в итоге придете", - констатировал психолог.

