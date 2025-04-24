Что делать, если кошка кусается без какой-либо на то причины - как на это реагировать и можно ли ее отучить.

Милые и пушистые кошки тоже кусаются. Причем без какой-либо причины. Но это лишь только так кажется: если кот или кошка вас кусают, то причина точно есть. Давайте разберемся, почему кошка кусается и в каких случаях это нельзя игнорировать.

Что делать, если кошка кусается

Причин, почему ваш любимый питомец или питомица кусаются, может быть несколько. И они не всегда безобидны - некоторые могут говорить о проблемах со здоровьем "хвостика". Давайте рассмотрим, что может беспокоить (или не беспокоить) кошку и заставляет ее кусаться или же нападать.

Кошку не воспитывали

Если котенка с детства не приучали к окружению и людям, то он вырастает асоциальным и, как результат, может кусаться, воспринимая других, возможно, как сородичей или же угрозу. Чтобы этого не происходило, начиная с 2-месячного возраста, котенка следует приучать к новому окружению и людям.

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У кошки что-то болит

Если ласковая кошка кусается и нападает ни с того, ни с сего, возможно, ее беспокоит здоровье. Коты вообще-то никогда не жалуются, но если животное вас не подпускает к себе, то, возможно, есть смысл обратиться к ветеринару.

Кошка вышла на охоту или играется

Кошачья порода - любители поохотиться. И когда они увлекаются и входят в раж, то начинают нападать на все, что движется - ведь это добыча. Тут уж извините, если вы попались охотнику на пути. Не хотите быть жертвой, то будьте добры, поиграйте.

Бывает, что кошка заигрывается и начинает всерьез кусаться – это происходит от вседозволенности в раннем возрасте. Котенку нельзя позволять кусаться, иначе он вырастает и продолжает в том же духе.

Кошка без настроения, а тут - вы

Да, звучит смешно, но под настроение кошек приходится подстраиваться. Если кошка мурчит и кусается – она может быть просто не в настроении, а тут вы со своими поцелуйчиками. Так что, приходите ее гладить в другой раз.

Кошка вас очень любит

Вот здесь уже ситуация наоборот: иногда, чтобы показать свои чувства, кошка может укусить. Это, кстати, объясняет, почему кошка кусается после ласки или же когда кошка ластится и кусается - она вам тоже отвечает лаской, но по-своему.

Кстати, если питомцу будет не хватать вашей любви и внимания – он тоже вас укусит.

Не хозяин - барин, а кот

Иногда коты, кусая своих хозяев, пытаются показать, что они тут главнее. Это происходит через чрезмерное попустительство: где-то человек дал слабину, а кот (или кошка) тут же решил, что главный в доме он. Это так оставлять нельзя, иначе все время будете ходить покусанными: покажите, что вы – главнее, но без криков и физического насилия.

Кошка хочет есть или пить

Иногда питомец может быть просто голоден или испытывать жажду. Но не умея сказать об этом, начинает кусать.

Кошка защищает малышей

Кошка-мама - очень агрессивное животное. Если вдруг вы взяли ее малыша на руки, а она против - то вам несдобровать: кошка сделать все, чтобы вернуть ребенка.

У кота стресс

Кошки очень тонко реагируют на смену обстановки, людей и других животных в ней. Поэтому очень часто после переезда, с появлением в доме еще одного питомца они начинают проявлять агрессию, как бы защищаясь. Кстати, спровоцировать кота можно даже незнакомым запахом – они могут напугать животное.

Кот вам мстит

Наступили нечаянно ему на хвост или не дали посидеть на балконе до двух ночи? Кот вам обязательно отомстит, как только ему на пути попадутся ваши голые ноги.

Кстати, кусаться еще кошка может, потому что такая у нее порода и характер - тут уже с любимицей нужно работать с детства и прививать ей нормы и правила поведения с людьми.

Ранее мы также рассказывали, почему кот обижается - ветеринары объяснили причину.

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