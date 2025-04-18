Ни гнев, ни обиды не характерны для кошек, но они могут перевозбуждаться из-за стресса, страха или беспокойства, что может выглядеть очень похоже на обиду.

Кошки известны своими причудами и непредсказуемым поведением. Иногда может даже показаться, что они затаили обиду — например, когда они отворачиваются от вас после визита к ветеринару или кажутся расстроенными, когда вы возвращаетесь из отпуска. Однако действительно ли кошки умеют обижаться – или такое их поведение обусловлено иными причинами? Ветеринары в статье для PetMD дали полный ответ на этот вопрос.

Обида — это глубокая, постоянная эмоция, связанная с предполагаемым проступком, говорит Джои Лусварди, помощник врача по психическому здоровью и основатель консалтинговой компании по поведению кошек.

Обиды включают в себя множество различных неприятных эмоций: боль, гнев, негодование, ревность. Люди часто держат обиды, чтобы защитить себя от будущей боли или разочарования. Однако кошки не обижаются так, как это делают люди, отмечает он.

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Лусварди объясняет, что у кошек нет чувства морали. Другими словами, такие понятия, как правильное и неправильное, не формируют их поведение. Ветеринарный доктор Мэгги Плейсер соглашается с этим утверждением, добавляя: "Кошки исходят из фактов, а не из интерпретаций".

Поэтому, прежде чем приписывать поведение кошки злым намерениям, важно признать, что на самом деле это может быть естественная и соответствующая виду реакция.

Моя кошка злится на меня?

Лусварди говорит, что ни гнев, ни обиды не характерны для кошек. Однако кошки могут перевозбуждаться из-за стресса, страха или беспокойства, что может выглядеть очень похоже на гнев, потому что они могут внезапно наброситься или спрятаться. Это может быть вызвано:

Слишком частыми поглаживаниями

Слишком частым вылизыванием

Громкими звуками

Сильными запахами

Другими животными

Походом к ветеринару

Переездом

Интенсивной игрой

Кошачьей мятой

Новым членом семьи

Ключ к преодолению такого поведения — не в том, чтобы загладить свою вину, а в том, чтобы создать чувство безопасности и разрушить любые негативные ассоциации, которые у них сформировались с вами или другими предметами, звуками, запахами или событиями, говорит Лусварди.

Как советует Плейсер, кошкам нужны безопасные места для уединения. Это может быть простая картонная коробка, но в идеале — тихое место вдали от других домашних животных. Также хорошо подойдут закрытые лежанки и кошачьи домики.

Ранее ветеринары рассказали, могут ли коты иметь друзей среди других животных.

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