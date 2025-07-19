Рассказываем, почему раньше мужчины носили каблуки и зачем надевали чулки.

В наше время каблуки и чулки ассоциируются с женской модой, но когда-то они были предметами исключительно мужского гардероба, а особенно популярны стали во Франции. Для чего мужчины носили каблуки и чулки, и в какой момент эти вещи перестали быть модными - рассказываем в материале.

Почему французские мужчины носили каблуки

Мужская обувь на каблуках появилась на самом деле не в Европе – считается, что она берет свое начало в Персии, в X веке. Тогда такую обувь носили воины-всадники - каблук помогал ноге надежно крепиться в стременах. Но с течением времени мода на персидские туфли для верховой езды дошла и до Европы.

Туфли на высоком каблуке стали популярными в конце XVI века - их стали носить европейцы из высшего общества. Каблук символизировал утонченность и... мужественность. И, кроме всего, мужчины на каблуках казались выше - им, конечно, это безумно нравилось.

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В XVII веке король Франции Людовик XIV сделал каблук еще более популярным: вельможа сделал его красного цвета. Рост Короля-Солнце составлял всего 162 см, поэтому каблук его сильно выручал. Стройность ног короля также подчеркивали также шелковые и украшенные вышивкой чулки.

Подражать Людовику стали сначала члены королевского двора, а затем и более низкие слои общества - вот почему мужчины носили чулки, а каблуки превратились в икону высокой моды. Правда, красный цвет каблука все-таки оставался привилегией приближенных ко двору - простолюдинам такие носить не разрешалось.

Моду на каблук и чулки подхватили Людовик XV и Людовик XVI. Также аристократы того времени носили кюлоты - штаны длиной до колена. Ниже были чулки, ужасно дорогие, что позволить их могли себе лишь обеспеченные люди. Небогатые мужчины носили длинные штаны, за что их презрительно называли санкюлотами (с французского sans-culottes - "без кюлотов").

В XVII-XVIII веках каблук появляется и в женском гардеробе - он делал ногу изящнее и меньше. Но Французская революция в 1789 году перевернула моду: те самые санкюлоты запретили каблук и чулки, объявив их пережитками прошлого. Моду стали задавать простые граждане - мужчины с женщинами перешли на плоскую подошву. Примерно с этого времени и начал формироваться привычный нам современный мужской гардероб.

Правда, спустя столетие, во времена правления Наполеона III, каблук вновь появился в мужской моде. Как и в XIX веке, в эпоху "денди" - тогда каблуки у мужчин, особенно во Франции и Англии, снова стали символом утонченности и изысканного стиля. Денди имели безупречный стиль и элегантность, а каблук подчеркивал осанку и изящество. Надо сказать, он довольно органично выглядел вместе с фраками и цилиндрами.

В 1960-1980-х годах мода на высокий каблук среди мужчин пережила новое рождение - его стали носить художники, музыканты и представители богемы. В этот раз каблук уже стал элементом свободы самовыражения. Но, как правило, основная масса мужчин обувь на каблуке уже не носила, как и сейчас. Ныне каблуки и чулки - чисто женская история, но мужчины не жалуются.

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