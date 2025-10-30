'Птичка' одного полета: история секретного истребителя Японии времен Второй мировой

Реактивный самолет Nakajima Kikka, созданный под конец Второй мировой войны, успел подняться в небо лишь один раз - через день после бомбардировки Хиросимы.

"Цвет апельсина" - так переводится название первого японского реактивного самолета Nakajima Kikka, созданного в конце Второй мировой войны. Он мог стать прорывом для Имперского флота, но успел совершить лишь один полет - через день после атомного удара по Хиросиме, пишет Slash Gear.

В 1944-1945 годах, когда война на Тихом океане обернулась против Японии, военное командование поручило компании Nakajima разработать двухмоторный реактивный штурмовик. Проект возглавили инженеры Кадзуо Оно и Кеничи Мацумура. Самолет создавали по образцу немецкого Messerschmitt Me 262, но сделали меньше и проще в производстве.

Первый полет Kikka состоялся 7 августа 1945 года, когда пилот Сусуму Такаока поднял машину в воздух с базы Кисарадзу. Полет длился 11 минут. Пилот отметил, что "управление в целом эффективное, хотя руль высоты слишком чувствителен, а элероны - тяжелые".

Видео дня

Второй полет запланировали на 11 августа, но ракеты вспомогательного взлета установили под неправильным углом. Самолет резко наклонился носом вниз и разбился. Через четыре дня Япония капитулировала, и проект прекратили.

Американцы после войны обнаружили около 25 незавершенных планеров и несколько двигателей Ne-20, созданных по образцу немецкого BMW 003. Один из самолетов отправили в США для исследования, другой сейчас экспонируется в Национальном музее авиации и космоса Смитсоновского института.

Хотя "Кикка" не успела изменить ход войны, эксперты называют ее вехой в истории японской авиации. Она стала свидетельством того, как Япония, даже в период разрухи, пыталась войти в реактивную эпоху.

Вас также могут заинтересовать новости: