Особенно этот рецепт понравится людям, у которых нет времени на приготовление завтрака утром.

Если вы хотите похудеть, стоит отказаться от привычных завтраков. Ключевым моментом является создание здоровых и сытных вариантов завтрака, которые вы сможете легко приготовить даже в напряженные рабочие дни. Для этих целей идеально подходит овсянка, пишет Eat This not That. Помимо того, что это вкусное и сытное блюдо, легкое в приготовлении, исследования показывают, что овес может быть полезен для контроля аппетита и управления массой тела.

Диетолог Лена Бакович советует идеальный, по ее мнению, рецепт овсянки, от которого вы точно будете в восторге. И это – ночная овсянка с семенами чиа и ягодами.

Ингредиенты (получается около 4 порций)

1 чашка овсяных хлопьев (лучше долгой варки)

2 ст. л. семян чиа

1 ¾ чашки молока (овсяного, миндального, конопляного, соевого или обычного коровьего молока с низким содержанием жира)

1 чашка свежих ягод (клубника, черника, ежевика или малина)

4 ст. л. миндаля или грецких орехов

2 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Соедините в миске овсяные хлопья, орехи, семена чиа и ягоды.

В другой миске смешайте выбранное вами молоко с ванильным экстрактом. Затем перелейте смесь в миску с овсяными хлопьями, хорошо перемешайте.

Разложите готовую овсянку по баночкам и поставьте в холодильник на ночь.

Перед подачей дополните овсянку свежими ягодами и орехами.

В одной банке овсяной каши на ночь: 250 калорий, от 3 до 8 г жира, 200 мг натрия, 35 г углеводов (10 г клетчатки, 2 г сахара), 8 г белка.

Что делает этот рецепт овсянки полезным для похудения?

Этот рецепт овсянки содержит большое количество белка и клетчатки, что способствует ощущению сытости. "Это поможет избежать переедания в течение дня и вечером", - объясняет Бакович. Кроме того, пищеварительные свойства пищевых волокон поддерживают здоровый микробиом кишечника, что также может быть полезно для контроля веса.

Ранее УНИАН рассказывал о плюсах и минусах овсянки. В частности, она может способствовать снижению веса, а также помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

В то же время многие люди, которые часто употребляют овсянку, сталкиваются со вздутием. Кроме того, несмотря на то, что овсянка может помочь вам похудеть, она может дать и противоположный эффект, если вы будете есть ее слишком много.

