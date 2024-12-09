Эксперт объяснила, в чем разница между тусклой и блестящей сторонами фольги.

Большинство из нас ежедневно пользуются фольгой на кухне, и мы можем не задумываться о том, с какой стороны – блестящей или тусклой - ее использовать. Как рассказала порталу Eatingwell доктор наук, специалист по пищевым продуктам Эбби Тиль, разница между сторонами фольги действительно есть, но она может быть не совсем такой, как вы думаете.

Как объясняет Тиль, разница обусловлена исключительно способом производства алюминиевой фольги, а не тем, что стороны имеют разные свойства.

"В процессе производства алюминий разливается на тонкие листы с помощью процесса, называемого фрезерованием. Чтобы фольга была достаточно тонкой и не рвалась, два листа алюминия прокатываются одновременно. Та сторона фольги, которая соприкасается с другим листом во время фрезерования, получается тусклой, потому что не полируется роликами. Другая сторона, которая находится в непосредственном контакте с роликами, становится блестящей", - объясняет она.

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Как утверждает Тиль, не имеет значения, какой стороной фольги - блестящей или тусклой - вы пользуетесь при приготовлении пищи.

"Фольга работает в основном за счет кондукции, то есть процесса передачи тепла при непосредственном контакте", - говорит Тиль. "Основная задача фольги - проводить тепло от духовки, гриля или плиты к блюду, и обе стороны фольги справляются с этой задачей одинаково хорошо".

Она объясняет, что блестящая сторона алюминиевой фольги действительно отражает небольшое количество теплового излучения, однако этот эффект настолько минимален, что не влияет на процесс приготовления пищи.

В то же время существует отдельный тип фольги с антипригарным покрытием, и тут уже имеет значение, какую сторону вы используете.

Советы по безопасности

Почти во всех случаях алюминиевая фольга безопасна для использования. Однако стоит проявлять осторожность с кислыми или солеными продуктами, такими как томатные соусы или маринады для мяса на основе уксуса. Тиль объяснила, что небольшое количество алюминия может просочиться в пищу, если оно вступит в контакт с большим количеством кислоты или соли.

"Это происходит потому, что кислоты и соли могут разъедать алюминиевую поверхность. Хотя это количество считается минимальным и безопасным с точки зрения здравоохранения, люди с такими заболеваниями, как проблемы с почками, могут захотеть ограничить воздействие алюминия, поскольку их организм с трудом выводит его из организма", - сказала Тиль.

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