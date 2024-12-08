Полиэтиленовые пакеты вредны для окружающей среды, однако полностью избежать их применение бывает сложно. Потому их повторное использование является идеальным вариантом, и правильное хранение в этом поможет. Об этом в статье на bhg.com пишет профессиональная организатор пространства Мэри Корнетта.
Как организовать хранение пакетов на кухне - 4 способа
Специалист посоветовала самые популярные способы хранения пакетов для продуктов:
Используйте пустые контейнеры. В решение для хранения пакетов можно превратить контейнеры от других предметов быта или от продуктов: коробки из-под салфеток, банки из-под кофе или круп., отметила Корнетта. Перед этим нужно убедиться, что контейнер, который вы хотите использовать, чистый и сухой.
Используйте мусорное ведро с крышкой. Диспенсеры для мусорных пакетов - популярный вариант, чтобы держать пакеты на кухне, например, под кухонной раковиной. Это особенно умная идея, если у вас больше пластиковых пакетов, чем помещается в один из упомянутых выше меньших контейнеров, добавила эксперт.
Повесьте тканевый или сетчатый держатель для пакетов. Найдите тканевый держатель с узором, который вам нравится (или попробуйте сшить свой собственный) или сделанный из сетки, и набейте его сверху свернутыми пластиковыми пакетами. Повесьте держатель в любом удобном месте, посоветовала специалист.
Установите прочный диспенсер для пакетов. Этот вариант подойдет для тех, кто одержим организацией дома, Большинство специальных диспенсеров имеют большое отверстие сверху, поэтому в него можно упаковать достаточно много пакетов.
Если же пакетов больше, чем нужно, стоит задуматься об их переработке. В некоторых продуктовых магазинах есть специальные контейнеры для этого, отметила Корнетта.
Напомним, ранее эксперт назвала неожиданное место, где хранить бананы.