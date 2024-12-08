Можно использовать пустые контейнеры от предметов быта или продуктов, посоветовала эксперт.

Полиэтиленовые пакеты вредны для окружающей среды, однако полностью избежать их применение бывает сложно. Потому их повторное использование является идеальным вариантом, и правильное хранение в этом поможет. Об этом в статье на bhg.com пишет профессиональная организатор пространства Мэри Корнетта.

Как организовать хранение пакетов на кухне - 4 способа

Специалист посоветовала самые популярные способы хранения пакетов для продуктов:

Используйте пустые контейнеры. В решение для хранения пакетов можно превратить контейнеры от других предметов быта или от продуктов: коробки из-под салфеток, банки из-под кофе или круп., отметила Корнетта. Перед этим нужно убедиться, что контейнер, который вы хотите использовать, чистый и сухой.

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Используйте мусорное ведро с крышкой. Диспенсеры для мусорных пакетов - популярный вариант, чтобы держать пакеты на кухне, например, под кухонной раковиной. Это особенно умная идея, если у вас больше пластиковых пакетов, чем помещается в один из упомянутых выше меньших контейнеров, добавила эксперт.

Повесьте тканевый или сетчатый держатель для пакетов. Найдите тканевый держатель с узором, который вам нравится (или попробуйте сшить свой собственный) или сделанный из сетки, и набейте его сверху свернутыми пластиковыми пакетами. Повесьте держатель в любом удобном месте, посоветовала специалист.

Установите прочный диспенсер для пакетов. Этот вариант подойдет для тех, кто одержим организацией дома, Большинство специальных диспенсеров имеют большое отверстие сверху, поэтому в него можно упаковать достаточно много пакетов.

Если же пакетов больше, чем нужно, стоит задуматься об их переработке. В некоторых продуктовых магазинах есть специальные контейнеры для этого, отметила Корнетта.

Напомним, ранее эксперт назвала неожиданное место, где хранить бананы.

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