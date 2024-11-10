Для этого вам понадобится два простых ингредиента.

Чайники часто покрываются известковым налетом, состоящимо из минералов из испаренной воды, которые трудно удалить. Такой известковый налет безвреден, но может повлиять на вкус чашки чая или кофе, сделав его более горьким, а также может привестик поломке чайника, если позволить ему скапливаться в течение длительного времени.

Однако как пишет Express, Катрина Спрингер, "организованная домохозяйка", поделилась методом, который позволит легко и просто избавиться от известкового налета на чайнике с помощью простых тингредиентов, которые есть на каждой кухне – лимонный сок или уксус.

Известковый налет в основном состоит из карбоната кальция, и кислота в уксусе или лимонном соке растворят этот минерал естественным образом, поэтому вам не придется тереть чайник.

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Как почистить чайник уксусом или лимонным соком:

Наполните чайник наполовину водой, а затем добавьте щедрую порцию лимонного сока или белого уксуса. Вскипятите чайник, затем дайте воде остыть и оставьте на 15 минут. По истечении времени слейте воду из чайника и промойте его чистой водой из-под крана. Снова наполните чайник, вскипятите его, а затем вылейте воду, чтобы удалить остатки лимона или уксуса в приборе. После этого чайник станет сверкающе чистым без накипи или других пятен.

Вы можете использовать лимонный сок, белый уксус или их смесь для очистки чайника, но в случае уксуса может потребовать несколько полосканий, чтобы полностью избавиться от его вкуса.

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