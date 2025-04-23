Из-за спешки и занятости многие пылесосят неправильно.

Люди в силу своей занятости склонны откладывать или торопиться с домашними делами и допускают распространенные ошибки при уборке с пылесосом, которые могут привести к ряду проблем. Профессиональные клинеры предупреждают, что из-за этого существует риск необратимого повреждения пылесоса, а его срок службы может резко сократиться, сообщает Better Homes & Gardens.

Эксперты утверждают, что многие люди совершают ошибку, пренебрегая регулярным обслуживанием своего пылесоса, что может привести к снижению его эффективности и более быстрой поломке. Уборщики перечислили пять распространенных ошибок, которых стоит избегать.

1. Ускорение процесса

"Большинство людей пылесосят слишком быстро, особенно ковры, и машина не успевает собрать всю грязь", - рассказал владелец Bear Brothers Cleaning Форрест Веббер.

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Он посоветовал притормозить, чтобы дать пылесосу возможность выполнить свою работу и собрать как можно больше пыли, грязи и волос.

2. Пренебрежение обслуживанием пылесоса

Веббер утверждает, что из-за пренебрежения обслуживанием "фильтры загрязняются, мешки заполняются или что-то засоряется". Это случается при частом использовании, при этом, сами мы слишком долго ждем, прежде чем опорожнить мешок или почистить щетку.

"Все это снижает производительность пылесоса, включая мощность всасывания. Фактически, вы в конечном итоге удваиваете свою работу, поскольку вы просто не сможете использовать пылесос по максимуму без регулярного обслуживания", - пояснил управляющий и генеральный директор MaidForYou Дела Гомаси.

3. Пылесосить только в одном направлении

В плане техники уборки эксперты утверждают, что это тоже одна из главных ошибок.

"Движений вперед и назад в одном направлении недостаточно, чтобы убрать мусор на поверхности, нужно пройтись по поверхности несколько раз, каждый раз двигаясь в другом направлении для оптимальной уборки", - отметил Гомаси.

Он объяснил, что насадки пылесоса разработаны для маневренности, чтобы они могли собирать грязь более эффективно. Вместо того, чтобы двигать пылесос вперед и назад в одном направлении, убирайте грязь, направляя щетку в разные стороны.

4. Использование неправильных насадок

Пылесосы обычно продаются с различными насадками. Каждая из них предназначена для определенных типов уборки. По словам Гомаси, использование неправильной насадки может нанести непоправимый ущерб волокнам. Он посоветовал узнать, для чего предназначена каждая из входящих в комплект насадок, как ее стоит использовать, и на каких поверхностях этого нельзя делать.

5. Нерегулярная уборка

По словам экспертов, пылесосить нужно на регулярной основе для поддержания полов, особенно ковровых покрытий, в хорошем состоянии. Люди часто совершают ошибку, дожидаясь, пока появится видимая грязь, чтобы ее убрать, вместо того чтобы пылесосить регулярно.

Пренебрежение регулярной уборкой пылесосом может нанести больший вред волокнам ковра и твердому полу. Пыль, грязь, масла, жир, пыль и шерсть домашних животных накапливаются и их становится все труднее удалить со временем. Они могут просачиваться в натуральные и синтетические материалы, потенциально навсегда повреждая волокна, вызывая появление пятен и даже влияя на качество воздуха в вашем доме.

Другие советы по дому

Как писал УНИАН, ранее электрики рассказали, какие приборы нельзя подключать к одной розетке или даже сети. Они объяснили, что необходимо быть крайне осторожными, особенно если вы живете в старом доме, который не был полностью обновлен современными средствами защиты.

Уточнялось, что оборудование может потреблять много энергии, что перегрузит сеть. Из-за этого может отключиться электричество или даже вспыхнуть пожар.

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