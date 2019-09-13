В российской школьной столовой приготовили пюре дрелью

На снимках видно, что на полу в кухне в овощном ящике лежит перфоратор с миксер-насадкой.

Одна из учениц школы села Стрелецкое Белгородской области РФ обнаружила в столовой перфоратор с насадкой-миксером.

Об этом сообщило издание Go31.ru.

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Фотографии электроинструмента разместила учащаяся общеобразовательного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Снимки она сделала 11 сентября.

На снимках видно, что на полу в кухне в овощном ящике лежит перфоратор с миксер-насадкой. Похоже, что повара с его помощью готовили пюре. Так предположила девочка, которая в этот день дежурила в столовой и пришла раньше обычного.

В школе заверили, что в этот день в меню учебного заведения не было картофельного пюре. В то же время подтвердили, что фотографии действительно сделаны в стрелецкой школе, но проблем с технологическим оборудованием для пищеблока они не имеют.

Как сообщал УНИАН, в российском Смоленске учительница «затравила» нового ученика второго класса школы №17.

«При всех детях, прямо в столовой около 11-12 утра она схватила за ухо моего сына и закричала: "Жри! Жри тут, и быстрее!". Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья. Я была в шоке от услышанного. Мой мальчик ничего не сказал, боясь, что учитель об этом узнает», - рассказала мама мальчика.