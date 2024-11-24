Рецепты с тыквой отличаются прекрасным ароматом и вкусом.

Блюда из тыквы давно являются неотъемлемым атрибутом осени. Однако, необязательно готовить всем приевшуюся кашу. Вместо этого вас и ваших домочадцев может порадовать запеканка из тыквы.

Запеканка из тыквы и творога - пошаговый рецепт

Не все знают, что приготовить из тыквы и творога можно изумительную запеканку. Для нее нужны такие ингредиенты:

творог - 500 г;

тыква - 500 г:

яйца - 2 шт.;

сахар - 100 г;

мука - 50 г;

изюм - 50 г;

орехи - 50 г;

корица - 1 ч.л.;

ванильный сахар - 1 ч.л.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом. Теперь переходим к приготовлению теста.

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Тыкву нужно натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Смешиваем в отдельной миске все остальные до однородной массы. Туда де добавляем тыкву.

Выкладываем тесто в форму и выпекаем около 45 минут. Выпечка должна подрумяниться. После приготовления оставьте ее немного остыть. Затем можно доставать пирог из тыквы, нарезать на порции и подавать к чаю.

Теперь рассмотрим, что приготовить из тыквы и яблок.

Пирог из тыквы с яблоками

Из этих двух традиционно осенних продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из популярных является - десерт. Для приготовления понадобятся:

мука - 200 г;

сливочное масло - 100 г;

яйца - 1 шт.;

тыква - 1 стакан;

яблоки - 1 стакан;

сахар - 100 г;

корица - 1 ч.л.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Тыкву и яблоки нужно очистить и нарезать кубиками. Теперь переходим к тесту.

Муку перетираем с маслом в крошку. Добавляем яйцо и замешиваем тесто, его нужно убрать ненадолго в холодильник.

Смешиваем тыкву, яблоки, сахар и корицу. Тесто выкладываем в форму и сверху высыпаем начинку. Выпекать нужно около 45 минут до румяного цвета.

Запеканка из тыквы с яблоком будет очень ароматной с нотками корицы. Подавать ее можно с карамельным сиропом, а для особых гурманов - с шариком ванильного мороженного.

Ранее УНИАН рассказывал, что приготовить из тыквы на ужин.

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