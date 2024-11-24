Блюда из тыквы давно являются неотъемлемым атрибутом осени. Однако, необязательно готовить всем приевшуюся кашу. Вместо этого вас и ваших домочадцев может порадовать запеканка из тыквы.
Запеканка из тыквы и творога - пошаговый рецепт
Не все знают, что приготовить из тыквы и творога можно изумительную запеканку. Для нее нужны такие ингредиенты:
- творог - 500 г;
- тыква - 500 г:
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 100 г;
- мука - 50 г;
- изюм - 50 г;
- орехи - 50 г;
- корица - 1 ч.л.;
- ванильный сахар - 1 ч.л.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом. Теперь переходим к приготовлению теста.
Тыкву нужно натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Смешиваем в отдельной миске все остальные до однородной массы. Туда де добавляем тыкву.
Выкладываем тесто в форму и выпекаем около 45 минут. Выпечка должна подрумяниться. После приготовления оставьте ее немного остыть. Затем можно доставать пирог из тыквы, нарезать на порции и подавать к чаю.
Теперь рассмотрим, что приготовить из тыквы и яблок.
Пирог из тыквы с яблоками
Из этих двух традиционно осенних продуктов можно приготовить множество вкусных блюд. Одним из популярных является - десерт. Для приготовления понадобятся:
- мука - 200 г;
- сливочное масло - 100 г;
- яйца - 1 шт.;
- тыква - 1 стакан;
- яблоки - 1 стакан;
- сахар - 100 г;
- корица - 1 ч.л.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Тыкву и яблоки нужно очистить и нарезать кубиками. Теперь переходим к тесту.
Муку перетираем с маслом в крошку. Добавляем яйцо и замешиваем тесто, его нужно убрать ненадолго в холодильник.
Смешиваем тыкву, яблоки, сахар и корицу. Тесто выкладываем в форму и сверху высыпаем начинку. Выпекать нужно около 45 минут до румяного цвета.
Запеканка из тыквы с яблоком будет очень ароматной с нотками корицы. Подавать ее можно с карамельным сиропом, а для особых гурманов - с шариком ванильного мороженного.
Ранее УНИАН рассказывал, что приготовить из тыквы на ужин.