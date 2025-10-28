Учёные рассказали, какой нации был Иисус Христос, какого цвета имел глаза и волосы, и как он одевался.

По мнению историков, Иисуса Христа часто изображают неверно, придавая образу Спасителя черты, которых у него не было и быть не могло. Хотя некоторые детали в облике Иисуса все-таки соответствуют действительности. Проанализировав исторические и археологические данные, ученые сделали выводы, каким цветом глаза были у Иисуса Христа, была ли у него борода и длинные волосы.

Как выглядел Иисус на самом деле - были ли у него борода и длинные волосы

Иисуса часто изображают с каштановыми волосами до плеч и густой бородой, хотя это не соответствует тому, что известно об исторической личности Иисуса, пишет Daily Mail. Одна из немногих вещей, по мнению ученых, в которой можно быть более-менее уверенным, это какой нации был Иисус. Вероятней всего, говорят исследователи, он был этническим иудеем. То есть, его волосы и борода были скорее черными и вьющимися, чем каштановыми и прямыми. Касательно того, почему Иисус носил длинные волосы, то здесь идут споры - некоторые эксперты считают, что Иисус носил довольно короткую стрижку и бороду.

В I веке нашей эры, во времена жизни Иисуса, римляне обычно были гладко выбриты. Но Иисус, вероятно, носил бороду - на римских монетах того периода изображены пленники из Иудеи с короткими вьющимися бородами. Профессор по истории христианства в Королевском колледже Лондона Джоан Тейлор считает, что длинные волосы и длинная борода в древнем иудаизме означали, что человек дал особый обет и не пил вино. "Иисус был фактически обвинен в том, что он слишком много пил, поэтому он не соблюдал такой обет", - говорит эксперт.

Однако на некоторых из самых первых изображений Иисус выглядит ухоженным. Например, на картинах первой половины III века н. э., найденных в церкви в разрушенном городе Дура-Европос в Сирии, Иисус изображен гладко выбритым, с подстриженными волосами значительно выше воротника. Но, как отмечает профессор Джоан Тейлор, такие черты скорее отражают моду того времени, ведь в I веке длинные волосы у мужчин считались "довольно неприличными".

К IV веку н.э. облик Иисуса меняется - художники начинают изображать его с длинными волосами и бородой. По словам старшего преподавателя библейских и религиозных исследований доктора Мередит Уоррен из Шеффилдского университета, всё зависело от замысла: "Если Иисуса хотят связать с понятием доброго пастыря или провести параллели с римскими представлениями о Дионисе или Аполлоне, у него будут более длинные волосы; то же самое, если они хотят подчеркнуть Иисуса как философа, у которого будет более длинная борода". Позже, когда Христа стали изображать как Всемогущего Создателя, его облик сблизился с образом Зевса - с бородой и длинными волосами.

Как выглядел Иисус в Библии - какого цвета были глаза и кожа

Примечательно, что в Библии не так много описаний внешности Христа. Но на основе немногих биографических сведений, эксперты воссоздали некоторые черты лица. Это дает понимание того, каким цветом глаза были у Иисуса Христа и кожа.

У Иисуса была смуглая кожа и карие глаза, как у местного населения. Он умер до 40 лет. Он не был богат и, вероятно, проводил много времени на открытом воздухе, поэтому на его лице, скорее всего, были морщины. Его руки и ноги, вероятно, были мозолистыми и грубыми,

- говорит доктор Уоррен.

Одно из немногих сведений о внешности Иисуса, которые мы находим в Библии, говорит о том, что он был невзрачным. Когда солдаты пришли за ним в Гефсиманский сад, им понадобилась помощь Иуды, чтобы выделить Христа из толпы других. Точно так же в Евангелии от Иоанна Мария Магдалина, когда пришла искать тело Спасителя после распятия, принимает Иисуса за садовника. Эти детали, по мнению исследователей, указывают на то, что Иисус выглядел как обычный человек своего времени, без ярких или необычных черт.

По мнению доктора Уоррен, лучшее представление о том, как мог выглядеть Иисус, дают портреты египетских мумий. Эти изображения, созданные между 80 и 120 годами н. э. - примерно в то же время и в том же регионе, где жил Иисус, - показывают мужчин со смуглой кожей, темными глазами, короткими вьющимися волосами и аккуратными бородами - характерными для людей, живших на территории современного Египта, Палестины и Израиля.

В 2015 году медицинский художник Ричард Нив использовал методы судебной медицины для реконструкции лица иудейского мужчины: портрет показал широкое лицо, темные глаза, густую бороду и короткие вьющиеся волосы, а также загорелую кожу, которая, возможно, была типичной для евреев в районе Галилеи. Эта реконструкция дает нам лучшее представление о том, какие черты лица мог иметь Иисус.

Какой рост был у Христа, и что он носил

На всех статуях и картинах Христа одной из самых странных постоянных черт является то, что сын Бога часто изображается с рельефными мышцами пресса. Хотя это может показаться абсурдной деталью, эксперты говорят, что это не так уж и безумно, если учесть подробности жизни Иисуса. "Иисус много ходил пешком во время своей миссии, а по профессии он был плотником или строителем, так что он не был ленивым человеком. Он и его ученики в основном жили за счет гостеприимства, милосердия и делились едой, поэтому я не думаю, что он ел так много. Я вижу его скорее подтянутым, чем мускулистым", - говорит профессор Тейлор.

Это означает, что статуи Иисуса с шестью кубиками на животе, вероятно, не так далеки от реальности, как можно было бы подумать. Однако статуи Иисуса на кресте с выпуклыми бицепсами и грудными мышцами явно не соответствуют действительности. Как человек, который путешествовал пешком и ел очень мало, Иисус вряд ли мог быть особенно мускулистым (какой рост был у Христа, неизвестно, но исследователи оценивают его примерно в 170 см - УНИАН).

Иисуса часто изображают в длинной белой одежде до его лодыжек. Однако в Иудее I века такой была женская одежда. Мужчины из этого региона носили короткую шерстяную тунику, состоящую из двух частей, завязанную на талии, с более тонкой льняной туникой под ней. Тогу носить разрешалось только римским гражданам, но Иисус, вероятно, носил толстую шерстяную накидку, называемую гиматион, чтобы укрыться от холода.

Единственное, что верно в наших современных представлениях об Иисусе, так это то, что во времена его жизни все жители Иудеи носили кожаные сандалии. Археологи даже нашли образцы сандалий первого века в пещерах Мертвого моря и Масады. Они показывают, что сандалии Иисуса были очень простыми: подошва состояла из сшитых между собой толстых кусков кожи, а верхняя часть - из кожаных ремешков, продетых через пальцы ног.

Также на изображениях Иисус часто представлен в красном или синем плаще поверх белой одежды. Археологические находки того времени показывают, что люди действительно носили яркую одежду с узорами, но более вероятно, что одежда Иисуса была немного более сдержанной. "Многие одежды были окрашены в яркие цвета, но более мужественным считалось носить одежду более сдержанных оттенков или неокрашенную", - говорит профессор Тейлор.

По ее словам, внешний вид и одежда действительно имеют значение, и Иисус ясно говорил об этом: он просил тех, кого посылал во имя свое, надевать только одну тунику и сандалии, не брать с собой денег - так же, как беженцы приходят в деревню, нуждаясь в поддержке, не имея при себе ничего. Сам он, вероятно, тоже одевался очень просто.

