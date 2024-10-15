Простые рецепты десертов - это настоящая находка. Лимонный бисквит Мерри Берри является одним из таких. Он получается нежным и мягким, а лимонная глазурь сверху станет отличным дополнением.
"Это действительно наш самый любимый. Он всегда влажный и хрустящий. Когда добавляется начинка, пирог должен быть еще теплым, чтобы он легко впитал лимонный сироп, оставив сахар сверху. Но дайте торту немного остыть - если он слишком горячий, сироп будет вытекать насквозь", - говорит повар, которую цитирует Ехргеѕѕ.
Для приготовления нужны такие ингредиенты:
- сливочное масло - 225 г;
- сахарная пудра - 225 г;
- мука - 275 г;
- разрыхлитель - 2,5 ч.л.;
- яйца - 4 шт;
- молоко - 4 ст.л;
- цедра двух лимонов.
Для начинки надо взять сок двух лимонов и 175 г сахара.
Разогрейте духовку до 160C. Форму для выпекания (примерно 30 x 23 x 4 см) застелите пергаментом.
Взбейте миксером все ингредиенты до однородного пышного теста. Осторожно поместите его в форму и выровняйте его поверхность. Выпекайте на среднем уровне в течение 35-40 минут.
Вынув пирог из духовки, дайте ему остыть в форме в течение нескольких минут, прежде чем достать его на решетку.
Смешайте лимонный сок и сахар и полейте бисквит еще теплым. Нарезать лучше после полного остывания. Десерт будет иметь яркий цитрусовый аромат и вкус.
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