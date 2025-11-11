В конце 1980-х годов компания выпустила операционную систему для очень специфичного железа.

Бывший разработчик Microsoft Дэйв Пламмер рассказал о, пожалуй, самом провальном продукте в истории компании - операционной системе OS/2 для Mach 20, которую купили всего 11 человек, и 8 из них её потом вернули.

Эта ОС вышла в конце 1980-х и предназначалась для редкой платы расширения Mach 20, созданной самой Microsoft.

Mach 20 была обновлённой версией платы Mach 10 - аппаратного ускорителя, который должен был обновить старые IBM PC. В те годы компьютеры быстро устаревали, и Microsoft предлагала более дешёвое решение - нужно было вставить карту в разъём процессора и получить новый CPU и дополнительную память. На практике Mach 10 и Mach 20 стоили дорого и пользовались слабым спросом.

Тем не менее Microsoft решила выпустить для Mach 20 отдельную версию OS/2, операционной системы, разработанной совместно с IBM. Это был странный шаг: ОС требовала специфического железа, которое само по себе покупали единицы.

Как ранее вспоминал бывший инженер Microsoft Рэймонд Чен в своём блоге, сославшись на коллег, которые занимались техподдержкой OS/2 для Mach 20, двое из трёх людей, которые оставили продукт, действительно пользовались им и были довольны.

