Родственники нашли его в летаргическом состоянии с желтухой, диареей, кровавой рвотой и доставили в больницу.

Американец ввел себе в вену отвар псилоцибиновых (галлюциногенных) грибов, чтобы избавиться от депрессии.

Читайте такжеКитаец угодил в больницу из-за привычки нюхать собственные носкиОтчет врачей об этом случае опубликован в журнале Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry.

В результате этой процедуры грибы продолжили размножаться в крови эксперементатора и вызвали полиорганную недостаточность.

По словам родственников, 30-летний американец страдал биполярным расстройством, но незадолго до инцидента перестал принимать прописанные ему лекарства и страдал от чередующихся состояний мании и депрессии.

Наткнувшись на исследования о возможной пользе психоделиков, он отварил псилоцибиновые грибы и ввел отфильтрованный раствор себе в вену. Через несколько дней после этого эксперимента родственники нашли его в летаргическом состоянии с желтухой, диареей, кровавой рвотой и доставили в больницу.

Врачи обнаружили у пациента проблему сразу со множеством органов: острую почечную недостаточность, поражение печени, тахикардию, и низкую сатурацию крови и ионный дисбаланс.

Псилоцибиновые грибы: что известно ученым

Это галлюциногенные грибы, плодовые тела которых содержат психоделические вещества.

Употребление таких грибов оказывает влияние на сознание и вызывает переживания, которое часто называют психоделическим опытом или трипом.

С древности галлюциногенные грибы употреблялись в качестве энтеогенов при проведении религиозных церемоний, а также в небольших дозах как психостимуляторы.

Согласно некоторым источникам, регулярное неконтролируемое употребление психогенных грибов может приводить к опасным негативным последствиям как для психики, так и для физического здоровья.

По результатам других исследований, какой-либо связи между употреблением псилоцибиновых грибов и нарушениями психического здоровья выявлено не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН