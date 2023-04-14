У него есть быстрая зарядка и поддержка питания до трех устройств одновременно.

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась новым портативным аккумулятором на 10 000 мАч. У него есть быстрая зарядка и поддержка питания до трех устройств одновременно.

Главная фишка устройства – несмотря на большую емкость он получил пластиковый корпус с толщиной 15 мм и весом 225 грамм. Для сравнения: iPhone 14 Pro Max весит 240 г.

На корпусе у него размещены два USB-A и один USB-C: есть поддержка стандартов Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. На сайте Xiaomi пишут, что iPhone 14 заряжается от пауэрбанка за 2 часа, а емкости батареи хватит на 2 полные зарядки. Также можно 1.3 раза зарядить Nintendo Switch.

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Технология адаптивной зарядки дает возможность регулировать мощность и силу тока в соответствии с требованиями различных устройств, позволяя эффективно заряжать как наушники, так и смарт-часы. Механизмы защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания присутствуют.

В Китае Xiaomi PowerBank 10000 mAh 22.5W Lite стоит 79 юаней (около 400 грн). На площадке AliExpress и других маркетплейсах аппарат еще не появился, но это вопрос времени.

К слову, ранее на рынке был представлен самый мощный пауэрбанк на сегодня – им можно запитать все что угодно. А еще раньше вышел самый маленький пауэрбанк в мире на 40 000 мАч – стоит гаджет всего $99 и буквально помещается на ладони.

В то же время УНИАН делился советами, как правильно выбрать пауэрбанк в 2023 году и не пожалеть. Пауэрбанки сами по себе просты и универсальны. Они подходят практически всем современным телефонам и мало чем отличаются в модельном ряде. Но кое‑что о них все-таки нужно знать.

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