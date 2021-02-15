Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире, расположенный в городе Дубай (ОАЭ), где с рабочим визитом находится президент Украины Владимир Зеленский.

Самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, подсветили цветами украинского флага.

Об этом сообщается на официальной странице президента Владимира Зеленского в Facebook.

Стоит напомнить, что Бурдж-Халифа подсвечивают цветами украинского флага уже второй раз. Первый раз его подсветили в День Независимости Украины 24 августа 2020 года.

Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире, расположенный в городе Дубай, ОАЭ. Его высота составляет 828 метров, он состоит из 163 этажей.

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Визит Зеленского в ОАЭ

13 февраля президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов.

По прилету Зеленский в интервью Emirates News Agency охарактеризовал двусторонние отношения между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами как достаточно динамичные.

14 февраля украинская делегация под председательством президента Владимира Зеленского подписала в Объединенных Арабских Эмиратах меморандумы и контракты на общую сумму от $3 млрд.

Кроме того, ОАЭ намерены увеличить товарооборот и инвестиции в агросектор Украины в 10 раз - до $2 млрд в год.

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Автор: Денис Прядко