В этом вам поможет трехпроцентная перекись водорода.

Плесень легко появляется в ванной комнате, особенно, если ею регулярно пользуются в течение дня. Некоторые люди используют для борьбы с плесенью отбеливатель, однако это не лучший вариант.

Крейг Филлипс, эксперт по ванным комнатам в Bathroom Mountain, заявил изданию Ехргеѕѕ, что это может быть не только неэффективно, но и усугубит проблему.

Хотя отбеливатель может удалить плесень с непористых поверхностей, он неэффективен на пористых, таких как затирка и шпаклевка, которые являются распространенными в большинстве душевых.

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"Отбеливатель - это лишь временное решение. Может показаться, что ее уже нет, но он толкает плесень глубже в материал. Вскоре она возвращается еще хуже, чем раньше", - говорит Филлипс.

По его словам, лучшим вариантом будет приобрести трехпроцентную перекись водорода, которая не только будет эффективной, но и безопасной.

"Чтобы эффективно бороться с плесенью, полностью напитайте участок перекисью водорода и дайте постоять по крайней мере 10 минут", - советует эксперт.

Он отмечает, что для вертикальных поверхностей нужно несколько раз распылить это средство. Для более глубокой очистки, смочите несколько ватных шариков в растворе и положите их на пятна с плесенью, чтобы обеспечить тщательную пропитку.

В то же время, признает Филлипс, если плесень въелась в уплотнители душевой кабины, нет раствора для чистки, который полностью ее устранит.

"После того, как плесень вошла в замазку, невозможно заставить ее исчезнуть. Единственный вариант - удалить старый герметик и повторно нанести новый", - пояснил эксперт.

Чтобы остановить возвращение плесени, он советует устранить первопричину влаги. В частности, нужно протирать стены после принятия душа, чтобы удалить лишнюю воду. Также можно улучшить вентиляцию - установите мощную вытяжку или держите окно открытым во время принятия душа.

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