Ранее стало известно, что Россия захватила там четыре населенных пункта.

Наступление россиян на Сумщине связано с пребыванием Сил обороны Украины в Курской области. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Еще две недели назад они пытались обойти нашу группировку с флангов с заходом на нашу территорию. И эти четыре населенных пункта - это та серая зона, где россияне наносили фланговый удар с севера. Пока продолжаются бои на Курщине, россияне будут действовать очень активно. Если им удастся ликвидировать нашу Курскую группировку, как будут действовать россияне на этом направлении - достаточно непредсказуемо", - сказал Лакийчук.

Эксперт добавил, что сейчас наступление россиян на Сумщине носит тактический характер, однако все может измениться.

Видео дня

"Те силы, которые вытесняют нашу группировку с Курщины и Белгородщины - там сконцентрирована большая группа сил, до 60 тысяч. Причем морпехи, воздушно-десантные войска задействованы. Наиболее мощные наступательные подразделения", - добавил Лакийчук.

Ситуация на Сумщине: что известно

Накануне в местной ОГА сообщили, что российским захватчикам удалось оккупировать четыре населенных пункта в Сумской области. Там также добавили, что враг продолжает и в дальнейшем атаковать украинские позиции для создания "буферной зоны".

В то же время в ГПСУсообщили об изменении тактики врага на Сумщине. Отмечается, что оккупанты начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: